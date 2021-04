Im April „extralive“ im ORF RadioKulturhaus: FM4 Blockpartys & „Auf eine Melange mit Musalek“

Wien (OTS) - Das ORF RadioKulturhaus bringt auch im April wieder Kultur „extralive“ ins Wohnzimmer. Gespräche und Konzerte heimischer Musiker/innen werden live via Videostream auf https://radiokulturhaus.orf.at/ gezeigt. Mit den FM4 Blockpartys werden drei exklusive HipHop-Sessions – auch live in FM4 – gesendet:

Eli Preiss (8.4.), Slav (15.4.) und Kreiml & Samurai (29.4.) laden Special Guests zur gemeinsamen Performance. Außerdem widmet sich „Auf eine Melange mit Musalek“ den Themen „Alkohol als Beziehungsstifter/killer“ (13.4.) und Erwin Ringels Zugang zum „emotionalen Denken“ (27.4.).

Gute Beats und gute Gäste! Im April überträgt FM4 im Rahmen der FM4 Blockparty drei exklusive HipHop-Sessions live aus dem ORF RadioKulturhaus (jeweils um 20.00 Uhr). Den Auftakt macht Eli Preiss am Donnerstag, den 8. April. Sie ist neu am Wiener HipHop-Parkett und schreibt HipHop und smoothen 90ies-R’n’B-inspirierten Pop, Marke Zeitgeist. Ihre erste EP „Moodswings“ ist letzten Sommer erschienen und mittlerweile hat sie von englischen zu deutschen Texten gewechselt. Am Donnerstag, den 15. April geht es mit Slav um Ostblock-Klassizismus und die Wiener Schule. Slav ist der selbsternannte „Pole aus Wien“, sein Debütalbum, das Ende April erscheint, trägt denselben Namen. Der junge Rapper ist ein großer Hoffnungsträger der Wiener HipHop-Szene – zwischen Autotune, Drill und technoiden Beats. Und am Donnerstag, den 29. April lädt die Honigdachs-Bande u. a. Kreiml & Samurai und Monobrother zum gemeinsamen performen. Kreiml & Samurai und Monobrother haben den Wiener Mundart-Rap zu neuem Glanz geführt und sich in den letzten Jahren durch zahlreiche Kollaborationen und ihre Liveshows einen Namen gemacht. Mit ihrem Freund/innenkreis betreiben sie seit 2012 das familiäre Label Honigdachs. Der Abend bietet ein Special-Label-Showcase mit aktuellen Releases der Dachs-Artists und alten Klassikern. Mit dabei sind Fate, Kizmet & MDK, Kardinator, DRK & Digga Mindz, Heinrich Himalaya und 70 Prozent.

Am Dienstag, den 13. und 27. April (jeweils um 19.30 Uhr) ist der renommierte Psychiater und Psychotherapeut Prof. Dr. Michael Musalek in der Gesprächsreihe „Auf eine Melange mit Musalek“ zu erleben. Der ärztliche Leiter des Anton Proksch Instituts und Institutsvorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Berlin widmet sich unterschiedlichen Aspekten und Sichtweisen von Krisen und psychischen Ausnahmesituationen sowie Bewältigungsstrategien und Veränderungsprozessen. Das Thema der ersten Sendung ist der Dauerbrenner Alkohol und die Frage, ob Alkohol Beziehungsstifter oder Beziehungskiller ist. Der zweite Termin ist anlässlich seines 100. Geburtstags Erwin Ringel gewidmet. Thematisiert wird Ringels Zugang zum „emotionalen Denken“ und seine Forderung, das „gefühlsmäßige Erspüren“ auch zu kultivieren. Die Sendungen werden am Mittwoch, den 21. und 28. April jeweils um 00.00 Uhr in ORF III gezeigt und sind auch als Ö1 Podcast abrufbar. Alle weiteren Video-Livestreams der Reihe „extralive“ sind im Detail abrufbar unter https://radiokulturhaus.orf.at/.

