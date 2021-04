Tanner: „Rückstau bei Stellungen beinahe abgearbeitet - Untersuchungen laufen auf Hochtouren!“

Wien (OTS) - „Die Coronakrise betrifft etliche Bereiche des täglichen Lebens und wir mussten in den vergangenen Monaten viele Rückschläge hinnehmen – sei es in der Wirtschaft, im Arbeitsleben oder auch in Lehre, Schule und Hochschule.

So wie alle diese Bereiche, sind auch die Stellungstraßen und die damit verbundenen Untersuchungen betroffen. Zu Beginn der Krise mussten wir für einige Wochen die Stellungshäuser schließen. Daraus resultierte ein Rückstau von 13.000 jungen Männern, deren Stellungstermin verschoben werden musste. Durch konsequente und effektive Arbeit konnte dieser Rückstau nun bereits auf 1.943 Mann abgearbeitet werden – dafür möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stellungshäuser bedanken!

Zu bedenken ist hier, dass all dies unter Einhaltung strengster Hygienebestimmungen stattfinden musste, da die Gesundheit der Stellungspflichtigen unser größtes Anliegen ist“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die weiter ausführt: „Leider ergeben sich durch die Verzögerungen teils mühsame und ärgerliche Umstände für die Stellungspflichtigen, das ist uns bewusst, das tut uns auch sehr leid und wir tun alles um noch schneller zu werden. So wurde zum Beispiel, das Personal der Stellungsstraßen aufgestockt und die Stellungszeiten und –tage ausgedehnt. Denn die einzige Antwort ist und bleibt, das konsequente Abarbeiten. In Kärnten und der Steiermark wurde der Überhang bereits abgearbeitet. In Wien, Niederösterreich und Oberösterreich sollte dies in der KW 15 der Fall sein und in Tirol in der KW18.

Alle Stellungspflichtigen sowie die jeweiligen Bürgermeister werden per Brief am Laufenden gehalten und die aktuellsten Informationen finden sie auf der Homepage des Bundesheeres. Selbstverständlich versuchen wir, für jeden Stellungspflichtigen individuell Lösungen zu finden. “.

