Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die Fördervereinbarung mit dem Österreichischen Bergrettungsdienst, Landesorganisation Niederösterreich/Wien, in der Höhe von 330.000 Euro für die Jahre 2021 bis 2025 zur Finanzierung des Ankaufs und der Adaptierung sowie Einrichtung einer Landeszentrale der Bergrettung in St. Pölten wurde genehmigt.

Den niederösterreichischen Gemeinden wurden aus den Mitteln der Bedarfszuweisungen 48.630.000 Euro als Bedarfszuweisungen I (Finanzkraftausgleich) bewilligt.

Weiters wurde beschlossen, für die Herstellung des Kinospielfilms „Corsage“ einen Finanzierungsbeitrag des Landes Niederösterreich in der Höhe von 180.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Beschlossen wurde auch für das Jahr 2021 nach Empfehlung des Musikschulbeirates vom 16. März 2021 die Musikschulförderung samt anfallendem Leistungsentgelt und Nebenkosten in Höhe von insgesamt 36.522.266,86 Euro.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Tischtennis wurde eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Jänner 2021 bis 31. Dezember 2021 in Höhe von 130.000 Euro genehmigt.

Die NÖ Landesregierung beschloss weiters, den Gehörlosenverband Niederösterreich im Jahr 2021 mit 215.032,73 Euro zu fördern. Der Gehörlosenverband Niederösterreich bietet gehörlosen Menschen in Niederösterreich Beratung und Betreuung. Durch das breite Leistungsspektrum wird den betroffenen Personen Unterstützung in einer großen Anzahl an Lebensbereichen angeboten. Gefördert werden einerseits die Gehaltskosten der Angestellten für Dolmetschtätigkeiten und andererseits der laufende Betrieb des Vereines. Der Verein leistet mit den genehmigten Mitteln einen wichtigen Beitrag zur Integration von Menschen mit Behinderung.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse