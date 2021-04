„Spritz, Du Impfversager!“ heißt es bei den „Science Busters“ am 7. April in ORF 1

Mit Martin Puntigam, Peter Weinberger und erstmals Ursula Hollenstein um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - Auf einmal ist das Land voller Impfstoffexpertinnen und -experten. Wie groß der Unterschied zwischen Wissen und Meinung sein kann, zeigt sich eklatant – höchste Zeit für Spritzenforschung mit den „Science Busters“! Für Aufklärung sorgt in einer neuen Ausgabe am Mittwoch, dem 7. April 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 MC Martin Puntigam mit zwei Fachkräften für Jaukerl aller Art: Associate Prof. Peter Weinberger (Chemiker, TU-Wien) und – erstmals auf der „Science Busters“-TV-Bühne – Dr. Ursula Hollenstein (Infektiologin, Fachärztin f. Tropenmedizin, Wien) helfen bei folgenden Fragen: Wie oft soll man Wolken impfen? Und wieviel Tropfen Impfstoff muss man unbedingt aus der Spritze drücken, bevor man in den Muskel sticht? Mit einer echten Ärztin on Stage!

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at