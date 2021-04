ORF III am Mittwoch: Neue „Heimat Österreich“-Doku „Leben in Kirchberg am Wechsel“

Außerdem: „Land der Berge“ mit Premiere „Heilige Berge – Zwischen Almtal und Pyhrnpass“, Gesundheitsdoppel über Allergien und „Wiener Vorlesungen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information gibt am Mittwoch, dem 7. April 2021, in einer neuen „Heimat Österreich“-Doku Einblick in das „Leben in Kirchberg am Wechsel“. Anschließend widmet sich „Land der Berge“ in zwei Programmpunkten den „Heiligen Bergen“, beginnend mit der Neuproduktion „Zwischen Almtal und Pyhrnpass“. Im ORF-III-Gesundheitsdoppel dreht sich alles um Allergien. Abschließend begrüßt Marlene Nowotny die Biochemikerin Renée Schroeder in den „Wiener Vorlesungen“. Tagsüber liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) ein umfangreiches Nachrichtenupdate.

In den Hauptabend startet ORF III mit der neuen „Heimat Österreich“-Doku „Leben in Kirchberg am Wechsel“ (20.15 Uhr). Die hügelige, stark bewaldete Gegend liegt in den Voralpen und eignet sich für eine Auszeit von der eng getakteten städtischen Zivilisation. Doch auch auf die dort ansässigen Menschen hat der Ort eine ganz besondere Ausstrahlung. Diese Erfahrung machen auch die Nonnen des dortigen Dominikanerinnenklosters. Regisseur Harald Staudach hat das typische Leben in Kirchberg eingefangen.

„Land der Berge“ präsentiert um 21.05 Uhr die ORF-III-Neuproduktion „Heilige Berge – Zwischen Almtal und Pyhrnpass“. Der Film von Franz Josef Limberger zeigt verborgene Kultstätten und Kirchen zwischen Berggipfeln und Hügelketten im oberösterreichischen Alpenvorland und Toten Gebirge. Einheimische und Wanderer erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen mit den Bergen, darunter Pfarrer Gerhard Hackl aus Vorderstoder, der Bergsteigen als Meditation einstuft. Anschließend folgt „Österreichs Heiliger Berg: Der Großglockner“ (21.55 Uhr).

„Allergien – Der Feind im eigenen Körper“ ist um 22.25 Uhr Thema in „MERYNS sprechzimmer“. Chronische Allergien verursachen eine starke Einschränkung der Lebensqualität und sind mit der Corona-Pandemie in den Fokus gerückt. Internist Siegfried Meryn erklärt, warum Allergien laufend zunehmen und betont die Relevanz einer frühzeitigen Diagnose. Dafür sind Erika Jensen-Jarolim, Professorin für Pathophysiologie und Allergologie an der MedUni Wien, und Stefan Wöhrl, Facharzt für Haut-und Geschlechtskrankheiten am Floridsdorfer Allergiezentrum, zu Gast. Um 23.15 Uhr folgt die „treffpunkt.medizin“-Doku „Allergien im Vormarsch“. Die „Wiener Vorlesungen“ beschäftigen sich um 0.00 Uhr mit der Frage: „Was ist Leben? Die Geschichte eines vielseitigen Moleküls“ – dort spricht Biochemikerin Renée Schroeder bei Marlene Nowotny im ORF RadioKulturhaus u. a. über die vielseitige Ribonukleinsäure, kurz RNA.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at