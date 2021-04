Ein erfrischend alkoholfreies Prost auf den Weltgesundheitstag

Auf den morgigen Weltgesundheitstag lässt sich auch mit Bier anstoßen, mit alkoholfreier heller Freude. Praktisch für unterwegs gibt es Zipfer HELL Alkoholfrei nun auch in der Dose

Linz (OTS) - Für ein Fünftel der Österreicher steht Bier laut aktuellem Bierkulturbericht auch für Gesundheit. Bier besteht zum überwiegenden Teil aus Wasser und wird aus natürlichen Rohstoffen, Gerste und Hopfen, gebraut. Verantwortungsvoll in Maßen konsumiert, spricht also nichts gegen bierigen Genuss.

Umso weniger, wenn man zur alkoholfreien Variante greift, denn es kommt weniger auf den Alkoholgehalt, als vielmehr auf den typischen Geschmack an. Gemäß den Trends zu einem gesunden Lebensstil und verantwortungsvollem Konsum greift bereits ein Viertel der Österreicher gerne zu alkoholfreiem Bier, Tendenz seit Jahren konstant steigend.

Ein Fünftel greift insbesondere nach dem Sport, nach körperlicher Betätigung zu alkoholfreiem Bier und tut seiner Gesundheit damit gleich doppelt etwas Gutes. Einerseits mit dem Sport an sich und andererseits mit dem Genuss von alkoholfreiem Bier danach. Denn alkoholfreies Bier enthält wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium, die bei körperlicher Aktivität verloren gehen. Somit gleicht das promillefreie Bier diesen Verlust wieder aus und löscht dabei den Durst.

Helle Freude für unterwegs

Gerade wenn die Tage wieder länger werden, zieht es die Österreicher zum Sporteln ins Freie. Egal ob nach der abendlichen Radtour, als Belohnung nach einer Wanderung beim Gipfelkreuz oder auch einfach zwischendurch untertags, alkoholfreie helle Freude kann man jetzt auch unterwegs genießen, in der praktischen 0,5l Dose.

Besonders erfrischend und angenehm vollmundig verspricht Zipfer HELL Alkoholfrei besten Biergeschmack dank eines völlig neuen Brauverfahrens auch alkoholfrei.

Über Zipfer

Die Brauerei wurde 1858 in Zipf gegründet. Insgesamt 10 unterschiedliche Biersorten werden heute gebraut und in 26 Ländern weltweit vertrieben, dazu kommt die innovative alkoholfreie Erfrischung „HOPS“ mit Hopfenlimonade. Zipfer steht für einzigartigen Biergenuss. Seinen besonderen Charakter und die aromatische Hopfennote verdankt das Bier der Verwendung von Rohstoffen höchster Qualität und der speziellen Hopfung nach ursprünglicher Art. Seit jeher braut die Brauerei Zipf mit frischem Naturhopfen. Die Leitsorte Zipfer Urtyp, 1967 eingeführt, steht für den Inbegriff des hellen Biertyps und ist bis heute der echte Premium-Klassiker am heimischen Biermarkt.

