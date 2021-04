VOR bedankt sich bei StammkundInnen

VOR-JahreskartenbesitzerInnen können jetzt mit etwas Glück attraktive und hochwertige Preise gewinnen.

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - 870.000 Fahrgäste halten dem attraktiven Öffi-Angebot des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Treue. Dieser sichert mit seinen rund 40 Partnern zu jeder Zeit eine verlässliche und stabile Mobilität in der Ostregion. Für die ungebrochene Treue der StammkundInnen bedankt sich VOR nun mit einer Treueaktion. Zu gewinnen gibt es unter anderem hochwertige Falträder, E-Scooter, einen Thermenaufenthalt, Eintrittskarten zu spannenden Aktivitäten sowie praktische VOR-Souvenirs. Infos und Anmeldung unter www.vor.at.



„Wir möchten uns bei den treuen Stammkundinnen und Stammkunden mit einem Gewinnspiel bedanken. Das Öffi-Angebot des VOR war und ist im Auftrag der Länder Wien, Niederösterreich und dem Burgenland immer ein Grundpfeiler des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gesamtsystems. Es zeugt von Erfolg, dass so viele Fahrgäste tagein, tagaus auf dieses System vertrauen“, sind sich der niederösterreichische Landesrat Ludwig Schleritzko, der burgenländische Landesrat Heinrich Dorner und der Wiener Stadtrat Peter Hanke einig.

„VOR ist immer für seine Fahrgäste da und bringt sie sicher und bequem an ihr Ziel. Ein Faltrad oder einen E-Scooter kann man auch in jedem Bus zu jeder Zeit bequem mitnehmen“, ergänzen Karin Zipperer und Wolfgang Schroll, VOR-Geschäftsführung.

VOR-Treueaktion läuft bis 3. Mai 2021

Teilnahmeberechtigt sind alle VOR-StammkundInnen, welche durchgehend von 1.4.2020 bis 5.4.2021 im Besitz der grünen VOR-Jahreskarte waren. Die Teilnahme erfolgt über ein Eingabeformular auf der Webseite des VOR. Alle Infos zum Gewinnspiel und die Anmeldung zur Teilnahme bis Montag, 3. Mai 2021, finden Sie hier.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kundenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Sämtliche Regionalbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen werden in der Ostregion durch den VOR beauftragt. Die ExpertInnen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

