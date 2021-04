Zweites Jahr für Joint Degree: FH Technikum Wien und FH Kärnten bieten gemeinsames Bachelor-Studium an

Der Studiengang „Informationstechnologien“ findet ein Jahr in Wien und zwei Jahre in Kärnten statt. Am 7. Mai gibt es eine Infosession online.

Wien (OTS) - Die FH Technikum Wien und die FH Kärnten starteten letztes Jahr ein gemeinsames Informationstechnologie-Bachelorstudium. Dabei findet das erste Studienjahr in Wien statt, die beiden weiteren Jahre bis zum Studienabschluss inklusive Berufspraktikum werden in Kärnten absolviert. Adressiert werden sowohl Kärntner Studierende, die gerne ein Jahr in Wien studieren wollen, als auch Interessierte aus dem Großraum Wien, die von den ausgezeichneten Jobchancen in Kärnten profitieren wollen – denn insbesondere die wachsende Industriesparte in Kärnten sucht intensiv Fachkräfte.

Der Bachelor-Studiengang „Informationstechnologien – Joint Degree“ verbindet Inhalte aus dem Bachelorstudiengang „Informatik“ der FH Technikum Wien und aus dem Bachelorstudiengang „Informationstechnologien“ der FH Kärnten zu einem gemeinsamen Studienprogramm der beiden Fachhochschulen. Das Bachelorstudium umfasst sechs Semester, wobei die ersten beiden Semester an der FH Technikum Wien und die Folgesemester an der FH Kärnten stattfinden.

Alle Infos zum Studiengang hier.





