The Brattle Group incorpora al economista Peter Davis a su equipo en Londres

Londres (ots/PRNewswire) - - The Brattle Group incorpora al destacado economista, el doctor Peter Davis, a la práctica de competencia en Londres

The Brattle Group da la bienvenida al doctor Peter Davis a su oficina de Londres como director. Aporta una amplia experiencia en investigaciones regulatorias y de competencia, incluida la experiencia en asuntos relacionados con cárteles, acciones colectivas, fusiones y adquisiciones e investigaciones de mercado.

"Estamos encantados de tener a Peter a bordo para mejorar nuestras ofertas a los clientes europeos", explicó el presidente y director de Brattle, David L. Sunding. "Además de ser un economista muy respetado, el tiempo de Peter en el mundo académico y la experiencia práctica en la Comisión de Competencia del Reino Unido lo posicionan de manera única como experto".

"Brattle ha creado un equipo envidiable de expertos con una amplia experiencia en agencias y otras competencias en Europa, América del Norte y Asia Pacífico. Estoy encantado de ser la última incorporación a este fantástico equipo global", afirmó el doctor Davis. "Estoy particularmente ansioso por continuar expandiendo nuestro trabajo de competencia en acciones de daños, procedimientos colectivos e investigaciones de fusiones en el Reino Unido".

El doctor Davis ha ofrecido testimonio oral o escrito en asuntos ante el Tribunal de Apelación de Competencia del Reino Unido, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, la Dirección General de Competencia, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, la Comisión de Competencia, la Oficina de Comercio Justo, la Autoridad de Conducta Financiera y la Comisión de Competencia de Sudáfrica. También ha escrito sobre una variedad de temas en el espacio antimonopolio, incluido el análisis de la competencia y las reclamaciones por daños, y sus artículos se han publicado en revistas revisadas por homólogos, como TheJournal of Industrial Economics, Journal of Econometrics y RAND Journal of Economics.

Antes de unirse a Brattle, el doctor Davis fue director de la oficina de Londres de una consultora económica internacional y de la práctica de competencia europea. También ha trabajado en la facultad de la London School of Economics y la MIT Sloan School of Management. El doctor Davis ha sido anteriormente director general de la Association of Competition Economics.

The Brattle Group analiza las complejas cuestiones económicas, financieras y normativas para corporaciones, firmas legales y gobiernos en todo el mundo. Nos diferenciamos por la claridad de nuestras visiones y la credibilidad de nuestros expertos, que incluyen a los principales académicos internacionales y especialistas de la industria. Brattle cuenta con más de 400 profesionales con talento en tres continentes. Si desea más información visite la página web brattle.com.

