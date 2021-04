Wien: Pensionistenverband und Seniorenbund arbeiten gemeinsam für Impfung älterer WienerInnen

Professionelle Zusammenarbeit sichert hohe Impfleistung in Wien über die Oster-Feiertage

Wien (OTS) - Der Schutz der älteren Bevölkerung ist keine Frage von Parteipolitik, sondern benötigt eine gemeinsame Kraftanstrengung, die in der Bundeshauptstadt jeden Tag gelebt wird. In einer höchst professionellen Zusammenarbeit im Rahmen der Corona-Schutzimpfung sorgen – oft auch in kurzfristigen Mobilisierungsaktionen - Stadt Wien, Pensionistenverband und Seniorenbund dafür, dass kein Impfstoff übrig bleibt und freie Impfdosen gezielt an Ältere verimpft werden.

"Die Wiener SeniorInnenverbände sind verlässliche PartnerInnen, wenn es darum geht, die ältere Generation rund um die COVID-19-Schutzimpfung zu informieren und sie zu Impfterminen zu mobilisieren. Wir stehen in Wien allzeit bereit, partnerschaftlich alles in Bewegung zu setzen, unsere älteren Mitmenschen zu schützen. Nach dem großen Erfolg der Impfungen in den Alten- und Pflegewohnhäusern, wollen wir diesen Erfolg auch auf die ältere Bevölkerung insgesamt ausrollen. Ich möchte mich bei der Stadt Wien bedanken, dass über die Osterfeiertage in hoher Schlagzahl geimpft wurde.", so Harry Kopietz, Präsident des Wiener Pensionistenverbands.

"Da besonders bei den Seniorinnen und Senioren zwischen 65 und 74 Jahren, die nicht in Alten- und Pflegeheimen leben, noch Nachholbedarf bei der Durchimpfung besteht, ist eine gute Zusammenarbeit in diesem Bereich wichtiger denn je. Wir SeniorInnenverbände stellen unsere Mobilisierungskraft daher jederzeit unterstützend und ergänzend zur Verfügung, denn jede zusätzliche Impfung ist ein weiterer Schritt vorwärts im Kampf gegen das Virus. Vergessen wir nicht: Die Impfung ist der Anfang vom Ende der Pandemie – und diesen Weg können wir nur gemeinsam erfolgreich bestreiten", so Ingrid Korosec, Präsidentin des Wiener Seniorenbunds.

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Landesorganisation Wien

01 319 40 12

wien @ pvoe.at