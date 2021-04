Barmherzige Brüder: Neuer Kaufmännischer Direktor in den Lebenswelten Steiermark und WALKABOUT

Graz (OTS) - Mit April 2021 hat Dipl.-Ing. Dr. Bertram Gangl die Kaufmännische Leitung der Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark und der Therapiestation für Drogenkranke WALKBOUT übernommen.

Dipl.-Ing. Dr. Bertram Gangl ist gebürtiger Grazer und absolvierte an der TU Graz das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens für Maschinenbau sowie sein Doktoratsstudium. Nach mehreren Jahren als Wissenschaftlicher Assistent am Institut für BWL und Betriebssoziologie an der TU Graz war er als Unternehmensberater für die Austin, Pock + Partner GmbH tätig.

Bei der Anton Paar GmbH war er zuletzt als Senior Controller und Process Specialist FI/CO für die konzernweite Einführung neuer Controllingprozesse sowie die Digitalisierung im Reporting verantwortlich. Seit 2004 unterrichtet er zudem „Betriebliches Rechnungswesen/BWL“ am Studiengang Automatisierungstechnik der FH Campus02.

