Weltgesundheitstag in der Pandemie: „Gesundheit kann man nicht kaufen“

Während Corona die Welt in Atem hält, widmet sich der Samariterbund mit der Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ weiterhin Kindern aus armutsgefährdeten Familien.

Wien (OTS) - Die Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ widmet sich auch in Pandemie-Zeiten kranken Kindern und Jugendliche hilfsbedürftiger Eltern. Die Hilfe soll jene erreichen, denen sonst niemand hilft. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern, die von Armut betroffen sind, im Falle einer Krankheit zu helfen, wenn öffentliche wie auch private Leistungsträger keinerlei finanzielle Hilfe mehr leisten.

Gesundheit kann man schenken

„Gerade in Corona-Zeiten wird uns allen schmerzlich bewusst, wie schnell Krankheit uns selbst oder unsere Liebsten treffen kann. Gesundheit kann man nicht kaufen, aber man kann sie schenken. Seit Beginn können wir dank unserer SpenderInnen Kindern und Jugendlichen unbürokratisch helfen und sind froh, dass auch in der aktuellen Krisen-Situation weiterhin zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher unser Engagement im Rahmen der Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ unterstützen.“, so ASBÖ-Bundesgeschäftsführer LAbg. KO Reinhard Hundsmüller.

Corona als zusätzliche Belastung

In Zeiten der Pandemie leiden die meisten Familien unter einer enormen Mehrfachbelastung. Familien, die in Armut leben, trifft das doppelt so stark. Viele Eltern sind von Arbeitslosigkeit betroffen oder in Kurzarbeit und auf Erspartes kann nicht zurückgegriffen werden. „Leidtragende sind hier vor allem die Kinder, denn oft fehlt es den Eltern an Geld für Medikamente oder notwendige Therapien, die auch von der österreichischen Gesundheitskasse nicht übernommen werden. Gerade jetzt sind wir auf die Unterstützung unserer SpenderInnen angewiesen, um die prekäre Situation, in der sich viele Familien – auch durch Corona – befinden, auszugleichen und rasch zu helfen.“, appelliert Hundsmüller an die Solidarität der ÖsterreicherInnen anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April.

