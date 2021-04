Ibiza-Video: eXXpress zeigt unveröffentlichte Szenen

Wien (OTS) - Der eXXpress bringt Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in einer dreiteiligen Serie sämtliche Film-Szenen des "Ibiza-Videos", die bisher geheim gehalten worden sind. Enthüllt werden neue Passagen, die viel Verdächtiges und viel Sonderbares zeigen – und auch die Oligarchin, die nackt in ihre eigene Video-Falle tappt.

Die eXXpress-Redaktion hat bereits mehrere Tage an der Sichtung des gesamten Stoffs aus den verschiedenen Geheimkameras gearbeitet: "Wir bringen neue Szenen vom Garten der Finca auf Ibiza, sowie ein seltsames Gespräch zwischen Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus und der falschen Oligarchin in der Küche des Anwesens", kündigt eXXpress-Chefredakteur Richard Schmitt an. Somit könne sich dann jeder Österreicher selbst ein Bild machen.



Teil 1 beginnt am Dienstag um 17.30 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

eXXpress.at

redaktion @ exxpress.at