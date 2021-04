Hanke: Erfolgreicher Start des Gewerbe-Bots der Stadt Wien

Neuer Chatbot der Stadt Wien beantwortet Fragen für Gewerbetreibende

Wien (OTS) - Wo kann ich mein Gewerbe anmelden? Welche Unterlagen brauche ich für meine Gewerbeanmeldung? Wie kann ich mein Gewerbe vorübergehend ruhend melden? Wie kann ich eine weitere Betriebsstätte anmelden? Solche oder ähnliche Fragen beschäftigen Gewerbetreibende und solche, die es werden wollen, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Wiener Gewerbeverwaltung.

Seit 12. März 2021 ist die Stadt Wien – neben den umfangreichen Informationen auf www.gewerbe.wien.gv.at – um eine weitere effiziente und digitale Lösung zur Beantwortung häufig gestellter gewerberechtlicher Fragen reicher: der neue Chatbot der Stadt Wien „Gewerbeverfahren in Wien“ sorgt für Unterstützung rund um die Uhr. Bereits in den ersten 14 Tagen wurde der Bot 480mal geöffnet und konnte 84 % der Fragen beantworten.

„Kund*innenorientierung steht für mich an oberste Stelle. So gesehen freut es mich außerordentlich, dass wir mit dem neuen Gewerbe-Bot ab sofort einen weiteren Service für unsere Bürger*innen anbieten. Diese können sich nun rund um die Uhr kostenfrei informieren und den Chatbot zu vielen gewerberechtlichen Themen befragen. Die erfolgreiche Bilanz der ersten Tage zeigt, dass wir mit dem neuen Chatbot auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Finanzstadtrat Peter Hanke. Der neue Gewerbe-Bot orientiert sich an den Bedürfnissen der Wiener Gewerbetreibenden und derer, die es noch werden wollen. Für die Stadt Wien stand hier im Fokus, ihren Kund*innen in gewerberechtlichen Angelegenheiten kompakte und einfache Informationen 24 Stunden lang barrierefrei zur Verfügung zu stellen.

Bei weiterführenden Fragen übergibt der Chatbot an seine Kolleg*innen in der Abteilung Gewerberecht, Datenschutz und Personenstand der Stadt Wien (MA 63) sowie in den Magistratischen Bezirksämtern. Diese können dann direkt E-Mail oder Telefon kontaktiert werden.

