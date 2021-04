ORF III am Dienstag: Osterprogrammfinale mit Premiere „Die Habsburger in Mariazell“ in vierteiligem „Erbe Österreich“-Abend

Außerdem: „Habsburg und der Dom“, „Salzburg – Das Rom des Nordens“ und „Schloss Esterhazy – Spuren in Ungarn“

Wien (OTS) - Den Abschluss des Osterprogramms in ORF III Kultur und Information bildet am Dienstag, dem 6. April 2021, ein vierteiliger „Erbe Österreich“-Abend, beginnend mit der ORF-III-Neuproduktion „Die Habsburger in Mariazell“. Tagsüber meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem umfassenden Nachrichtenupdate.

In „Die Habsburger in Mariazell“ (20.15 Uhr) von Alfred Ninaus und Fritz Aigner wird die langwährende historische Verbindung des Adelsgeschlechts mit diesem besonderen Ort deutlich. Die „Erbe Österreich“-Neuproduktion belegt, dass Habsburger für Anlässe wie Hochzeiten und Jubiläen immer wieder gerne nach Mariazell reisten. Otto Habsburg etwa konnte – im Gegensatz zu seinem Sohn Karl – zwar nicht in der Mariazeller Basilika heiraten, feierte an diesem Ort jedoch die Silberne und Goldene Hochzeit. Auch Maria Theresia hatte einst auf ihrer Hochzeitsreise in Mariazell Station gemacht und Kaiser Franz Joseph reiste u. a. mit der Mariazellerbahn an. Die große Verehrung des Herrscherhauses für diesen zentralen heimischen Wallfahrtsort begann bereits in der Zeit der Gegenreformation. Die Mariazeller Muttergottes – die „Magna Mater Austriae“ – galt als Schutzpatronin der Dynastie.

Anschließend begibt sich „Erbe Österreich“ in die Bundeshauptstadt und erzählt von „Habsburg und der Dom – St. Stephan unter dem Doppeladler“ (21.05 Uhr), ehe es weiter nach „Salzburg – Das Rom des Nordens“ (22.00 Uhr) geht. Der Abend schließt mit „Schloss Esterhazy – Spuren in Ungarn“ (22.55 Uhr).

