Mercato Rosso: „Margareten Calling“

Barbara Novak spricht mit ihren Gästen, Bezirksvorsteher a.D. Ing. Kurt Wimmer und Filmcasino-Geschäftsführerin Mag.a Sabine Hofmann, über den 5. Bezirk, Margareten.

Wien (OTS/SPW) - Der nächste Stopp der „Mercato Rosso“ Reihe durch die 23 Wiener Gemeindebezirke führt in den 5. Bezirk, das schöne Margareten. Der am dichtesten besiedelte Bezirk Wiens ist ein pulsierendes, urbanes Zentrum innerhalb des Gürtels, der seinen Bewohnerinnen und Bewohnern exzellente Nahversorgung, viele kleine aber feine Grünflächen und eine sehr gute Verkehrsanbindung, die durch den aktuellen Ausbau der U-Bahnlinie U2 noch verbessert wird, zu bieten hat. Groß geschrieben werden hier das funktionierende Zusammenleben und die gute Nachbarschaft. Besonders prägend für Margareten sind auch die zahlreichen Gemeindebauten in Gürtelnähe, die sogenannte „Ringstraße des Proletariats“. Hier steht der 1. Gemeindebau Wiens, der 1919/1920 erbaute Metzleinstaler Hof. Viel Gesprächsstoff für SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak und ihre Gäste, Bezirksvorsteher a.D. Ing. Kurt Wimmer und Mag.a Sabine Hofmann, Geschäftsführerin des in Margareten beheimateten Filmcasinos.



Die Sendung ist ab sofort unter https://mercatorosso.wien abrufbar.

Nächste Sendung am 18. April zum Thema Daseinsvorsorge

In der nächsten Sendung am „Mercato Rosso“ soll es um nicht mehr und nicht weniger gehen als darum, was der Mensch zum Leben braucht und wer dafür die Verantwortung tragen soll. Daseinsvorsorge ist das Schlagwort. Was macht die Lebensqualität in einer Stadt aus? Was soll die Gemeinschaft übernehmen, worum kümmern sich die Menschen lieber selbst? Diese und viele weitere Fragen diskutiert Barbara Novak in der nächsten Sendung mit spannenden Gästen. Fragen zur Sendung werden gerne unter redaktion @ mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange. Am „Mercato Rosso“ wird über brennende Themen unserer Zeit gesprochen. Mit dabei zwei Gäste – eine Expertin bzw. ein Experte zum jeweiligen Schwerpunktthema und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstler*innen. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)



