Land Niederösterreich erhöht Förderung für Menschen mit Behinderung in den Musikschulen

LH Mikl-Leitner/LR Teschl-Hofmeister: Ein weiterer Schritt in Richtung Inklusion

St. Pölten (OTS/NLK) - Inklusion zielt darauf ab, dass alle Menschen in einer Gesellschaft gleichberechtigt nebeneinander leben. Menschen mit Behinderungen sollen dazugehören, teilhaben und selbst bestimmen können – von Geburt an und in allen Lebensbereichen wie Bildung und Freizeit. Das Land Niederösterreich unterstützt daher seit Jahren finanziell den Musikunterricht von Jugendlichen und Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen. Nun wird jungen Erwachsenen der Zugang zu einer musikalischen Ausbildung an den Musikschulen nochmals erleichtert. Aufgrund der steigenden Förderungsanträge für den Musikunterricht von jungen Erwachsenen mit Behinderung, hat das Land Niederösterreich sich zur Erhöhung der Fördermittel bereit erklärt.

„Die hervorragend ausgebildeten Instrumentalpädagoginnen und -pädagogen an den Musikschulen Niederösterreichs leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von jungen Musikerinnen und Musikern mit besonderen Bedürfnissen. Deshalb freue ich mich, dass wir ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 den betroffenen Familien finanziell noch mehr unter die Arme greifen können“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Auch Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister legt besonders in dieser für alle herausfordernden Zeit Wert auf die Unterstützung von Familien: „Familien nehmen einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert in Niederösterreich ein. Schon seit jeher ist uns besonders die Inklusion von Menschen mit Behinderung in unsere gesellschaftlichen Strukturen ein wichtiges und großes Anliegen. Gerade das Fach Musik gilt vielfach als prädestiniert für inklusive Bildungsprozesse. Daher ist es uns wichtig, die Inklusion an den Musikschulen Niederösterreichs zu fördern und voranzutreiben.“

Die MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH ist für die Musikschulerhalter ein zuverlässiger Ansprechpartner, wenn es um die Abwicklung von Förderansuchen geht. Aus diesem Grund ist man auch seitens MKM sehr erfreut, dass die „Förderung für Menschen mit Behinderung in NÖ Musikschulen“ ab dem kommenden Schuljahr erhöht wird und man so dem wachsenden Bedarf nach Unterstützung besser nachkommen kann.

Nähere Informationen: MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Mag.a Johanna Weitzenböck, Leiterin Presse & Marketing, Mobil: 0664/8830 8833, johanna.weitzenboeck @ mkmnoe.at, www.mkmnoe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse