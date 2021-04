Realty ONE Group schließt erstes Quartal stark ab

Las Vegas (ots/PRNewswire) - The UNBrokerage bricht weiterhin Umsatzrekorde, wird von Entrepreneur zum am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen ernannt und strebt nun internationale Expansion an

Die Realty ONE Group, eine moderne Lifestyle-Marke, wurde erneut zu einem der am schnellsten wachsenden Franchise-Geber in der Immobilienbranche ernannt. Das zeigen die Kennzahlen für das erste Quartal 2021 in Bezug auf Initiativen, Verkäufe und Anwerbung. Die "UNBrokerage", wie sie in der Immobilienbranche genannt wird, sprengte ihre Franchise-Verkaufsziele und verkaufte trotz der Pandemie einen Rekord von 86 Franchises im Jahr 2020 und weitere 25 in den ersten drei Monaten dieses Jahres.

"Wir sind eines der ehrgeizigsten Unternehmen der Branche und wir freuen uns darüber, dass wir seit 16 Jahren unsere COOLTURE, unsere Marke und unser einzigartiges Geschäftsmodell mit immer mehr Menschen teilen," sagt Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. Wir erreichen in jedem Quartal Rekordwachstum, indem wir uns neue Ziele setzen und neue Programme und Plattformen einführen, um unsere Immobilienprofis und Franchisenehmer zu begeistern. Alles dreht sich um sie und ihren Erfolg."

Die UNBrokerage begrüßte auch fast 1.000 neue Immobilienprofis in ihren mehr als 300 Büros in 45 Staaten, Washington D.C. und Kanada. Beleg für seine enorme Attraktivität und sein Wachstum ist die Ernennung des Unternehmens von Franchise Business Review zu einem der Top 50 Franchises für Frauen. Es stand ebenfalls erneut ganz vorne auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen mit 100 % Provision von 2021 Entrepreneur's Fastest Growing Worldwide Franchise.

Die Realty ONE Group ist auch für ihre wohltätigen Initiativen durch ONE Cares bekannt. Mit ihrem Versprechen, im Rahmen des ONE Tree ONE World-Programms für jede Transaktion einen Baum zu pflanzen, hat die Group in diesem Jahr bereits fast 27.000 Bäume gepflanzt. Gleichzeitig bereitet sie den ONE-Day am 1. Mai vor, an dem die Gruppe ihr 16-jähriges Bestehen als Tag des unternehmensweiten gesellschaftlichen Engagements begeht.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchenstörer, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 15.000 Immobilienfachleute in über 300 Büros in 45 US Bundesstaaten, in Washington D.C. sowie in Kanada. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum Besten 1 Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

