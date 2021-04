Attacke auf Rechtsanwaltschaft: Patientenanwältin steigt Impfchaos zu Kopf

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie stellt die Rechtsanwaltschaft vor große Herausforderungen. Gerade die Rechtsanwaltschaft ist dem Infektionsrisiko genauso stark ausgesetzt wie andere Berufsgruppen mit Kundenkontakt. Deshalb sind verbale Attacken wie jene der Wiener Patientenanwältin auf das Schärfste zurückzuweisen. Beim Impfen ist die RAK Wien wie alle anderen auf die Impfstoff-Bestellungen der Bundesregierung und die Verteilung durch die Stadt Wien angewiesen.

Die Corona-Pandemie hält Österreich weiter auf Trab und scheint manchen in der Debatte um Impfgerechtigkeit zu Kopf zu steigen. Die Rechtsanwaltskammer Wien weist den Vorwurf des Impf-Lobbyings durch die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz auf das Schärfste zurück.



"Der Weg aus der Krise führt auf den letzten Metern vor allem über eine möglichst rasche Impfung", sagt RAK Wien Präsident Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger. "Ich möchte aber ganz klar festhalten, dass es für die Wiener Rechtsanwaltschaft keinerlei Impfprivilegien gibt. Ganz im Gegenteil. Die pauschale Verurteilung ganzer Berufsgruppen ist skandalös." Die Rechtsanwaltskammer Wien ist nicht nur Standesbehörde, sondern auch Serviceeinrichtung für ihre Mitglieder. Sie ist aber nicht für das Impfchaos in Wien und Österreich verantwortlich.



Als Interessensvertretung sind wir der Rechtsanwaltschaft verpflichtet. Wir haben den Job, als Systemerhalter das Funktionieren des Rechtsstaats zu garantieren und setzen dabei tagtäglich unsere Gesundheit aufs Spiel. Als Parteienvertreter bei Behörden und vor Gericht genauso wie beratend mit den Klientinnen und Klienten persönlich in den Kanzleien oder etwa in Gefängnissen. Und das über Bundesländergrenzen hinweg.



Dies bedingt eine Risikominimierung, die aufgrund der COVID-Mutationen mit häufigen Testungen allein nicht mehr gegeben ist. "Wir fordern die Politik auf, endlich ihren Job zu machen und ausreichend Impfstoff für alle zur Verfügung zu stellen", appelliert Dr. Enzinger abschließend.



Die Bundesregierung hat den klaren Auftrag, so rasch wie möglich Impfstoff für alle Impfwilligen zu beschaffen. Die Stadt Wien hat den klaren Auftrag, diesen umgehend in Verteilung zu bringen und aufzuklären, wann welche Berufsgruppe geimpft werden kann. Das sollte auch Patientenanwältin Pilz bekannt sein. Ihre Kritik an der Rechtsanwaltskammer trifft die Falschen.

Über die RAK Wien

Die Rechtsanwaltskammer Wien ist die Standesvertretung der in Wien niedergelassenen Rechtsanwälte. Aufgabe der RAK Wien ist neben der Vertretung der Interessen der Mitglieder die Begutachtung von Gesetzen, die Erstellung von Gutachten sowie die Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten (Disziplinarrecht).

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Lechner

Milestones in Communication

+43 (0) 664 889 75 824

michael.lechner @ minc.at