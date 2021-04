Helga Krismer: Vielfalt und Schwarmwissen ist Stütze in der Pandemie

Grüne Landessprecherin: „Impfstrategie in NÖ braucht mehrere Elemente: Impfstraßen der Gemeinden, Impfzentren des Roten Kreuzes, Ordinationen und Impfeinheiten in Betrieben“

Mit dem Stahlhelm von St. Pölten aus Strukturen der bereits vorhandenen Impfstraßen zu zerstören, hat der Bund Niederösterreich nicht vorgeschrieben. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Die NÖ Ärztekammer pflichtet mittlerweile der Grünen Landessprecherin Helga Krismer bei, dass man bereits etablierte Impfstraßen der Gemeinden nicht schließen solle. „Voneinander lernen und respektvoll im Umgang ist ein Schlüssel in der Pandemie, ebenso wie das Mitnehmen und Informieren vieler Beteiligten. Mit dem Stahlhelm von St. Pölten aus Strukturen der bereits vorhandenen Impfstraßen zu zerstören, hat der Bund Niederösterreich nicht vorgeschrieben. Die Länder sind für das Impfen zuständig und müssen den Takt erhöhen, das ist die Vorgabe.“

„Wir kommen bald in die Phase, wo sich Großbetriebe bereits fürs Impfen rüsten. Und daher wäre es besser, wenn in den Gemeinden viel Wissen ist und nicht alles zentralistisch abläuft. Im Schwarm ist man in einer Krise besser! Das Land soll sich um die Logistik kümmern“, so Helga Krismer.

