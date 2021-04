SPÖ-Termine von 5. April bis 11. April 2021

Wien (OTS/SK) - MITTWOCH, 7. April 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

17.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „China im Blick“, kuratiert von Botschafterin Irene Giner Reichl, spricht Yan Xuetong (Political Scientist, Professor and Dean of the Institute of International Relations at Tsinghua University, Beijing; Secretary General of the World Peace Forum) zum Thema „Super Power Relations and Global Governance in Times of Digitalization“. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/6bfdfzbf.

DONNERSTAG, 8. April 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer (Leitende Redakteurin, Der Standard; Lektorin für Moderne Geschichte und Politik des Nahen und Mittleren Ostens an der Universität Wien und an der Diplomatischen Akademie Wien), spricht Stefan Weidner (Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer) in einem ZOOM Live Talk/FACEBOOK Live zum Thema „GROUND ZERO - Können wir mit 9/11 abschließen?“. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/6bfdfzbf.

FREITAG, 9. April 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz (Historian, Journalist and Author; UK-Correspondent for PROFIL, Falter und Cicero. She is also Senior Associate Fellow at Royal United Services Institute in London) spricht Elif Shafak (award-winning British-Turkish novelist) in einem ZOOM Live Talk/FACEBOOK Live zum Thema „HÖRT EINANDER ZU! How to stay sane in a world of division“. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/6bfdfzbf.

