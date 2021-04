Musikalische Ostergrüße der mdw an die Klinik Floridsdorf

Musikstudierende der mdw spielen exklusiv für PatientInnen und MitarbeiterInnen

Wien (OTS) - Von Konzertbesuchen und Live-Musik kann man auch im zweiten von der Pandemie geprägten Frühling nur träumen. Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bringt zu Ostern dennoch in Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund bereits zum zweiten Mal ein Konzerterlebnis an die Krankenbetten der Klinik Floridsdorf, um gerade in der aktuell so herausfordernden Zeit den PatientInnen und MitarbeiterInnen einen musikalischen Lichtblick zu bescheren. „Eine tolle Kooperation, die wir ursprünglich für unseren großen Veranstaltungssaal in der Klinik Floridsdorf angedacht hatten. Nachdem das heuer nicht möglich ist, holen wir die Musik eben direkt ans Spitalsbett“, so Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes. Erfreut ist auch mdw-Rektorin Ulrike Sych: "Die Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund und der Klinik Floridsdorf gibt auch der mdw die Möglichkeit, in den schwierigen Zeiten der Pandemie einen Beitrag zu leisten und mit den Mitteln der Kunst ein Zeichen für Zusammenhalt zu setzen. Wir wünschen den PatientInnen baldige Genesung und dass auch die MitarbeiterInnen der Klinik durch die Musikdarbietung unserer Studierenden Kraft schöpfen und Zuversicht fassen.“



Johannes Meissl, Vizerektor für Internationales und Kunst der mdw, der das Programm der exklusiven Konzertreihe kuratiert, freut sich über diese Möglichkeit, nach einem ersten Streaming-Konzert zu Weihnachten nun erneut herausragende Musikstudierende direkt mit einem Publikum zu verbinden, das sonst nicht die Gelegenheit hätte, ein Konzert zu hören. „Neben der Ausbildung zu künstlerischer Spitzenqualität ist für uns an der mdw die Entwicklung eines verantwortlichen gesellschaftlichen Bewusstseins ein zentraler Bestandteil“, sagt Meissl. „Uns ist es besonders wichtig, dass unsere jungen KünstlerInnen ein Bewusstsein und ein Gefühl dafür haben, für wen sie spielen. Und dass sie verstehen, dass es bei jeder Performance nicht in erster Linie um sie selber geht, sondern um jene Menschen, die ihnen zuhören.“



"Musik ist Balsam für die Seele. Wir haben viel positives Lob für das Weihnachtskonzert von unseren Patientinnen und Patienten erhalten. Darum wird's zu Ostern erneut ein Konzert von Musikstudierenden für unsere PatientInnen und MitarbeiterInnen geben“, so Verwaltungsdirektorin Agnes Frey. Und sie ergänzt: "Ab dem Ostersonntag, 10 Uhr, können sich Patientinnen und Patienten das Konzert direkt am Krankenbett über das PatientInnen-Infotainment ansehen und anhören. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht ein Link im Intranet für den Download der musikalischen Ostergrüße zur Verfügung."



Zwtl.: Eine musikalische Rundreise vom 18. bis ins 20. Jahrhundert quer über den Globus

Das rund einstündige Musikprogramm, das unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen im Joseph-Haydn-Saal der mdw aufgezeichnet wurde, führt vom 18. bis ins 20. Jahrhundert und quer über den Globus. Mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart über Frédéric Chopin bis hin zu Astor Piazzolla steht die Lust am Spiel im Vordergrund: In Kammermusik-Besetzung und virtuosen Soli wird die Vielfalt der menschlichen Gefühle erlebbar und Sehnsucht geweckt.



