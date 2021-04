„Sport am Sonntag“ im Gespräch mit Lisa Hauser und Didi Kühbauers 50er

Am 4. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 4. April 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Lisa Hauser – Die Biathlon-Weltmeisterin im Gespräch

Österreichs beste Biathletin blickt auf die erfolgreichste Saison ihrer Karriere zurück.

Eva-Maria Brem – Der lange Weg zurück

Die Riesentorlauf-Spezialistin über große Erfolge, bittere Enttäuschungen und schwierige Entscheidungen.

Didi Kühbauer – Ein Original ist 50

An seinem runden Geburtstag – die Rapid-Legende im persönlichen Interview.

Karate: Bettina Plank & Alisa Buchinger live im Studio

Die österreichischen Hoffnungsträgerinnen über ihre einmalige Olympia-Chance.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at