Wirtschaftsbund NÖ: Trotz Lockdown regional einkaufen möglich

WBNÖ Direktor Harald Servus weist auf die im Lockdown weiterhin geöffneten Geschäfte hin, um Unsicherheiten zu reduzieren und regionale Käufe zu fördern.

St. Pölten (OTS) - Der gestern begonnene Lockdown in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland sorgt für Verunsicherung in der Bevölkerung. „Für viele Menschen ist unklar, welche Geschäfte im Lockdown geöffnet sind“, sagt Wirtschaftsbund NÖ Direktor Harald Servus. Es sei daher wichtig, Klarheit über die Lockdown-Regeln im Bundesland zu schaffen. Die Betriebe in der Grundversorgung seien nach wie vor für ihre Kundinnen und Kunden da. „Vom Bäcker oder Konditor nebenan bis hin zum Fleischer hat weiterhin alles geöffnet“, betont Servus. „Wir müssen unsere heimischen Unternehmen auch in diesem Lockdown unterstützen, indem wir regional einkaufen.“

Positiv sei auch die Click & Collect-Möglichkeit im Handel und, dass nach wie vor eine Abholung in den Gastronomiebetrieben stattfinden dürfe. Das wurde im dieswöchigen Hauptausschuss im Nationalrat bestätigt. „Damit kann das drohende Umsatz-Minus über die Osterzeit zumindest zum Teil abgefedert werden. Wichtig sei nun, dass die Bevölkerung diese Angebote nutzt und die niederösterreichische Wirtschaft unterstützt“, sagt Harald Servus, denn regionale Einkäufe und Abholungen würden nicht in die verkündeten Ausgangsbeschränkungen fallen und seien weiterhin erlaubt.

„Der Oster-Lockdown ist ein weiterer herber Rückschlag für unsere Wirtschaft. Umso wichtiger ist nun der Zusammenhalt in der Bevölkerung“, so Servus. Angesichts der hohen Infektionszahlen müsse man den Lockdown vorerst akzeptieren. Trotzdem seien weitere Öffnungen so schnell wie möglich umzusetzen, um endlich zurück zur Normalität zu finden. „Mit dem Fortschreiten der Impfungen sind wir auf dem richtigen Weg, um schrittweise in ein normales Leben zurückzukehren.“ Bis dahin seien die bekannten Unterstützungsmaßnahmen essentiell für die Unternehmerinnen und Unternehmer, um nicht nur Existenzen zu wahren, sondern auch einen Neustart nach der Krise zu ermöglichen.

