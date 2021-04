Die „Soko Donau“ ermittelt um eine „Gastfreundschaft“ mit fatalen Folgen

Außerdem am 6. April in ORF 1: Die „Soko Kitzbühel“ im „Goldrausch“

Wien (OTS) - Mit „Gastfreundschaft“ der etwas anderen Art bekommen es die „Soko Donau“-Spürnasen – mit u. a. Romy-Nominee Maria Happel – am Dienstag, dem 6. April 2021, zu tun, wenn ein Wirt um 20.15 Uhr in ORF 1 nach einer Überdosis Schlafmittel tot aufgefunden wird. Für die „Soko Kitzbühel“-Cops wird der Hauptverdächtige im Fall „Goldrausch“ um 21.05 Uhr ausgerechnet Kroisleitners (Ferry Öllinger) Sohn, der in Geldnot steckt.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – „Gastfreundschaft“ (Dienstag, 6. April, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Stefanie Dvorak und Christoph Krutzler in Episodenrollen; Regie: Olaf Kreinsen

Eigentlich will Klaus (Andreas Kiendl) nur seine Tante in der Steiermark besuchen, doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Wirt Hans Stanzl wird in seinem Gasthaus tot aufgefunden. Es gibt Kampfspuren, doch gestorben ist er an Herz-Kreislauf-Versagen, ausgelöst durch eine Überdosis Schlafmittel. Was wissen Stanzls Freunde, die regelmäßig am Stammtisch saßen? Was ist mit seiner Familie? Auch hier dürfte nicht alles so gelaufen sein, wie es Witwe und Sohn der „Soko Donau“ weismachen wollen.

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Goldrausch“ (Dienstag, 6. April, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Veronika Polly sowie Karin Lischka, Michael Pink und Susi Stach in Episodenrollen; Regie: Michi Riebl

Das „Soko“-Team wird anonym verständigt, dass im Wald die Leiche des jungen Richie Zelko liegt. Er wird tatsächlich in einem Bachbett gefunden, erschlagen mit einem Stein. Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) finden heraus, dass Richie erst vor Kurzem Probleme mit seinen Chefs Margit (Karin Lischka) und Fredi Söller (Michael Pink) hatte. Das Ehepaar bietet Goldgräberkurse an und Richie soll Geld abgezweigt und heimlich eigene Goldgräbertouren angeboten haben. Als allerdings der anonyme Anrufer ausgeforscht werden kann, steht Kroisleitner (Ferry Öllinger) unter Schock: Es ist sein Sohn Tobias (Felix Kreutzer), der momentan in Geldnot steckt.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Romy 2021 – Voten für die ORF-Stars: Noch bis 5. April 2021 kann unter www.romy.at abgestimmt werden, wer den beliebten Publikumspreis erhält. Insgesamt sind in den neun Hauptkategorien 27 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF sowie vier ORF-Formate nominiert. Mehr Infos gibt es unter tv.ORF.at/romy.

