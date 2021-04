Befragung „Wie geht’s dir?“ – Deutsch: Wir hören jenen zu, für die sich die Regierung nicht interessiert!

Heute startet große, österreichweite Befragung – SPÖ will wissen, wie es den Menschen nach einem Jahr Corona-Krise geht

Wien (OTS/SK) - Das vergangene Jahr der Corona-Krise hat für Österreich verheerende gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Folgen. Schulschließungen, Lockdowns, Wirtschaftseinbruch und Rekordarbeitslosigkeit haben kaum jemanden in unserem Land unberührt gelassen. Viele fühlen sich ungehört, unverstanden und von der kaltherzigen türkis-grünen Bundesregierung im Regen stehen gelassen. Wir interessieren uns für jene, die der Bundesregierung egal sind. Durch unsere neue Befragung „Wie geht’s dir?“ im Rahmen unserer Frühjahrskampagne „Politik, die alle mitnimmt“ wollen wir herausfinden, wie es den Menschen in Österreich nach einem Jahr Corona-Krise geht. Die 14 Fragen umfassende Befragung startet heute auf der Website der SPÖ unter spoe.at/befragung. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch betont zum Befragungsstart: „Wir SozialdemokratInnen stehen für eine Politik, die alle mitnimmt – auch und besonders in Zeiten der Krise!“ Denn Politik müsse dazu dienen, das Leben der Menschen besser zu machen. ****

Wir wollen zum Beispiel wissen, ob die Menschen den Eindruck haben, dass man auf alle Betroffenen – deren Sichtweisen und Bedürfnisse – genügend hört, wir fragen nach der Angst um den Arbeitsplatz oder wodurch die Menschen durch Corona betroffen sind – sei es durch Isolation, Kurzarbeit oder Belastung durch vermehrte Betreuungspflichten.

„Wir laden alle ein, bei unserer großen Befragung mitzumachen – über alle Partei-, Alters- und Berufsgrenzen hinweg. Wir hören zu und sind für jene da, für die sich die Regierung nicht interessiert. Und wir wollen deine Sorgen, Ängste und Wünsche hören und in unsere politische Arbeit einfließen lassen“, betont der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Christian Deutsch ruft zum Mitmachen auf, denn: "Je mehr Menschen sich beteiligen, umso stärker können wir uns für Verbesserungen einsetzen!“

SERVICE: Unter spoe.at/befragung können alle Interessierten ab sofort für mindestens zwei Wochen an unserer Befragung teilnehmen!

Hier geht’s zum Link zu unserer Frühjahrskampagne „Politik, die alle mitnimmt: https://tinyurl.com/dwbxzdz2 (Schluss) bj/up

