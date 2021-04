Brandschutzkoordinator für die Hofburg Wien bestellt

In der Burghauptmannschaft Österreich wurde eine Stabsstelle für Brandschutzkoordination eingerichtet

Wien (OTS/BHÖ) - Die Burghauptmannschaft Österreich freut sich hiermit die Bestellung von Herrn Michael Sack zum Brandschutzkoordinator und die Einrichtung einer neuen Stabsstelle für Brandschutzkoordination für die Hofburg Wien ab 1. April 2021 bekannt zu geben. Herr Michael Sack war jahrelang Kommandant der von der Burghauptmannschaft Österreich eingerichteten Betriebsfeuerwehr und bringt damit die besten Voraussetzungen für das neue Aufgabenfeld mit. Gleichzeitig wurde mit Hauptbrandinspektor Christian Sauer ein langgedienter Feuerwehrmann Nachfolger des Kommandanten der Feuerwache Hofburg.

„In den vergangenen Jahren hat sich die Burghauptmannschaft Österreich intensiv um die Verbesserung des Brandschutzes am Areal der Hofburg Wien bemüht und wesentliche organisatorische und brandschutztechnische Modernisierungen vorgenommen. Wir freuen uns, dass wir nun mit der Einrichtung einer Stabsstelle für Brandschutzkoordination einen weiteren wesentlichen Beitrag dazu leisten konnten“, so der stellvertretende Burghauptmann Mag. Markus Wimmer. Der Brandschutzkoordinator sorgt für die Abstimmung von Nutzerinnen und Nutzern des Areals in brandschutztechnischen Fragen und berät und begleitet die in der Hofburg Wien umgesetzten Baumaßnahmen.

Pressefotos stehen zum Download unter

https://www.burghauptmannschaft.at/Service/Presse.html zur Verfügung.

