VP-Mediensprecher Melchior: „Mit Hugo Portisch ist einer der größten Journalisten in der Geschichte Österreichs von uns gegangen“

Volkspartei tief betroffen vom Ableben von Hugo Portisch

Wien (OTS) - „Mit Hugo Portisch ist heute einer der größten Journalisten in der Geschichte Österreichs von uns gegangen. Bemerkenswert war seine Fähigkeit, den Menschen schwierige Sachverhalte auf äußerst verständliche Art und Weise zu erklären. Damit hat Hugo Portisch nicht nur den heimischen Journalismus geprägt wie kaum ein zweiter, sondern auch das Leben mehrerer Generationen von Österreicherinnen und Österreichern jahrzehntelang begleitet. Sein vielfältiges Vermächtnis wird unsere Erinnerung an ihn für immer aufrechterhalten. Allen Angehörigen und Freunden von Hugo Portisch wünsche ich viel Kraft in diesen traurigen Stunden. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für unser Land und unsere Gesellschaft“, zeigt sich der Generalsekretär und Mediensprecher der neuen Volkspartei, Axel Melchior, tief betroffen vom Ableben von Hugo Portisch.



