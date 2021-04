Staatssekretärin Mayer zum Tod von Hugo Portisch

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Ableben der Journalistenlegende Hugo Portisch zeigt sich Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

"Es ist selten, dass journalistische Beobachter den öffentlichen Diskurs so stark prägen, dass man von einem eigenen Genre, einer eigenen Kunstform sprechen kann. Hugo Portisch hat das vor allem, aber nicht nur mit den Fernsehserien "Österreich I" und "Österreich II" geschafft, und er hinterlässt Österreich damit einen großen – auch kulturellen – Schatz", so Mayer heute. "Auch meine persönliche politische Bildung hat er maßgeblich mitgeprägt. Ich bin in Gedanken bei seinen Angehörigen."

