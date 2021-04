Anschober: Bereits über 2 Millionen Impfdosen nach Österreich geliefert

15,5% der impfbaren Bevölkerung haben bereits eine Impfung erhalten

Wien (OTS/BMSGPK) - Wie geplant sind vor Ostern bereits deutlich über 2 Millionen Impfdosen (2.033.085) in Österreich eingelangt. Davon wurden rund 1,9 Millionen Impfdosen von den Bundesländern bestellt und 1,64 Millionen Impfungen wurden bereits durchgeführt. Damit haben 15,5% der impfbaren Bevölkerung eine erste Grundimmunisierung durch einen ersten Stich erhalten. Derzeit wird alle 2,6 Sekunden in Österreich eine COVID-Schutzimpfung durchgeführt. Aktuell liegt der Tagesschnitt der Impfungen bei über 33.000, dieser wird mit erhöhten Liefermengen in den kommenden Monaten weiter steigen. (schluss)

