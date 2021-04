Sigmund Freud PrivatUniversität: Kein Präsenzunterricht während der Osterruhe

Wien (OTS) - Die andauernde Pandemie ist leider auch immer wieder Nährboden für Missverständnisse und Gerüchte. Aus gegebenem Anlass sieht sich die Sigmund Freud PrivatUniversität bemüßigt darauf hinzuweisen, dass während des harten Lockdown am Standort Wien weder im Studiengang Humanmedizin noch in anderen Fächern Präsenzlehrveranstaltungen abgehalten werden. Der Online-Lehrbetrieb wird selbstverständlich in gewohnter Weise fortgesetzt, bis die Situation und die gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Rückkehr zu Hybrid- oder Präsenzformaten erlauben.

