Laimer: Dem Verteidigungsministerium fehlt immer noch eine Strategie für die Cyberverteidigung

Wien (OTS/SK) - Aufgrund der stetig steigenden Cyber-Bedrohungen fordert SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer neben den dringend notwendigen militärischen Strategie- und Konzeptpapieren den raschen Ausbau der Cyberverteidigungskapazitäten beim Bundesheer. Die Ressourcen für die Cyberverteidigung werden auf Sparflamme gehalten. Die hochgelobten zusätzlichen Sonderbudgets für Cyber machen nicht einmal ein Prozent des jährlichen Verteidigungsbudgets aus, sagte Laimer heute, Donnerstag, gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****



Die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage der SPÖ zum Thema „konsequente Verschleppung dringend notwendiger Maßnahmen zur Weiterentwicklung einer leistungsfähigen Cyberverteidigung des Österreichischen Bundesheeres“ durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigte, so Laimer, ein düsteres Bild: Die zuständige ÖVP-Ministerin gab keine konkreten Antworten und weiß offensichtlich noch immer nicht, wohin konkret sie diesen wichtigen Bereich ihres Ressorts, nämlich die „Cyberverteidigung“, entwickeln will. Schwergewichte und Prioritäten sehen jedenfalls anders aus. Die Ressourcen für die Cyberverteidigung werden auf Sparflamme gehalten. Die hochgelobten zusätzlichen Sonderbudgets für Cyber machen nicht einmal ein Prozent des jährlichen Verteidigungsbudgets aus.

Österreich erlebte in den letzten Jahren einen massiven Anstieg an unterschiedlichen Cyberattacken – vom Datendiebstahl und der Erpressung bis zur Ausspähung von Personen reicht die Palette der kriminellen Aktivitäten. Auch ist nahezu kein militärisches Handeln unserer Soldaten und Soldatinnen im In- oder Ausland ohne entsprechende Cyberverteidigungskapazitäten möglich. Da gehört rasch nachgebessert. Die militärischen Cyberkräfte sind auszubauen und der Leistungsumfang in diesem Bereich entsprechend zu erhöhen. Egal, ob das für kernmilitärische Aufgaben oder als Unterstützung im Rahmen eines Assistenzeinsatzes für gesamtstaatliche Herausforderungen nötig ist, so der SPÖ-Wehrsprecher.

„Die Regierung ist darüber informiert, dass in den kommenden Jahren hybride und Cyberbedrohungen in Anzahl und Gefährlichkeit auch weiterhin steigen werden. Das Verteidigungsministerium schreibt das sogar für alle nachlesbar in der neuen Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2021. Trotzdem bleibt es anscheinend nur bei Lippenbekenntnissen und Sonntagsreden, wo auf die Wichtigkeit der Cyberverteidigung hingewiesen wird, dem aber keine konkreten Taten folgen“, konstatierte Laimer.

Nachdem seine Parlamentarische Anfrage nur sehr ausweichend bzw. ohne konkrete Aussagen beantwortet wurde, kündigte der SPÖ-Wehrsprecher abschließend an, die Verteidigungsministerin im nächsten Landesverteidigungs-Ausschuss aufzufordern, klare Antworten zu liefern. (Schluss) PP/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at