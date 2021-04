Sollen wir Künstliche Intelligenz fürchten oder forcieren?

Informieren Sie sich dazu bei den EDU|days21 Workshops der OCG

Wien (OTS) - Träumen Staubsaugerroboter von virtuellen Fusseln? Ist Künstliche Intelligenz Magie? Was ist Coding? Besuchen Sie die Workshops der Experten der Österreichischen Computer Gesellschaft und finden Sie Antworten auf Ihre Fragen.

Wo: EDU|days 21 online

Wann: 6. und 7. April 2021

Künstliche Intelligenz und Robotik im Unterricht – Hands-ON!

7. April, 15:15-17:15 Uhr

Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik spielen eine immer größere Rolle in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Begriffen? In diesem interaktiven Workshop werden wir uns anhand anschaulicher, motivierender Beispiele ansehen, wie einige der grundlegenden Konzepte von intelligenten Systemen – darunter unter anderem Machine Learning, Neuronale Netze und Roboter – funktionieren.

Für diesen Workshop sind keine Vorkenntnisse notwendig!

Darüber hinaus werden Projekte der OCG vorgestellt, welche sich der Integration dieser Themen in den Unterricht widmen und das Bewusstsein der Gesellschaft in diesen Bereiche fördern.

EDLRIS – European Driving License for Robotics and Intelligent Systems

ENARIS – Education and Awareness for Intelligent Systems

SAKI lernt! – Selbstfahrende Autos und Künstliche Intelligenz in Primar- und Sekundarstufe I

TrainDL und ManuCode – Education for AI and Data Science / Coding in Manufactoring

Kreatives Coding mit Scratch und Python

6. April, 15:15-17:15

Scratch und Python eignen sich ideal als Einstiegssprachen in die Programmierung. Scratch zeichnet sich vor allem durch seine sehr niedrige Einstiegshürde aus. Mit dieser visuellen Programmiersprache können Schüler*innen erste kreative Erfahrungen sammeln. Python ist textorientiert und kann universell eingesetzt werden. In diesem Workshop werden einige praktische Beispiele aus dem ECDL-Coding Modul vorgestellt.

Für diesen Workshop sind keine Vorkenntnisse notwendig!

Mit ECDL Computing wurde eine Brücke von der IKT-Anwendungskompetenz hin zur Informatik, insbesondere zu Programmieren bzw. Coding, geschaffen. ECDLComputing vermittelt grundlegende Kenntnisse in Computational Thinking (informatischem Denken) und Coding zur Erstellung einfacher Computerprogramme.

