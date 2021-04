FPÖ – Hafenecker: Ab heute gültige Vignettenpflicht für Flugzeuge wird von Solar-Saab kontrolliert

Geheiminformation zufolge wurde mit heutigem 1. April eingeführte Luftmaut von Ministerin Gewessler lange geplant

Wien (OTS) - „Die über Nacht eingeführte Vignettenpflicht für Luftfahrzeuge aller Art, welche am heutigen 1. April von der bundesdeutschen Luftwaffe aufgedeckt wurde, scheint von langer Hand vorbereitet worden zu sein. Geheiminformationen zufolge hat die ASFINAG bereits auf Initiative von Verkehrsministerin Gewessler die übrigen Saab-105-Maschinen angekauft, welche in einer Fahrradwerkstätte im 8. Wiener Gemeindebezirk auf CO2-neutralen Solarantrieb umgerüstet wurden und zukünftig die sichtbare Anbringung des ,Pickerls´ kontrollieren werden. Da der Betrieb dieser Maschinen nur bei Sonnenschein möglich ist, bleibt den von Ministerin Gewessler natürlich frei von jeglicher Parteipolitik aus dem Bereich von Umwelt-NGOs und Grün-Aktivisten handverlesenen Piloten auch genug Zeit, diverse Aufsichtsratsmandate in ministeriumsnahen Gesellschaften zu besetzen“, so FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, der die bisher nur als Ankündigungspolitikern bekannte Verkehrsministerin von plötzlicher Umsetzungswut erfasst sieht.

„Mit 1. April hat angeblich auch ein Expertenstab seine Arbeit aufgenommen, der im Auftrag der Ministerin eine Machbarkeitsstudie für Begegnungszonen in der Luft und grünmarkierte Paragleiterwege auf den Hauptflugrouten erstellen soll“, schildert Hafenecker weitere Details und weiß auch erste Einschätzungen hinter vorgehaltener Hand aus diesem Gremium zu berichten: „Darüber, wie und wann das Ganze umgesetzt wird, herrscht völlige Ratlosigkeit, welche bei den Grünen und ihrer Ministerin aber aufgrund von Gewohnheit für sprühenden Optimismus sorgt. Einig dürften sich die Experten aber darüber sein, dass die Luft-Begegnungszone jedenfalls noch vor dem 1-2-3-Ticket kommen wird“, schließt der freiheitliche Verkehrssprecher. (sc/herz/al)

