„matinee“ am Ostermontag: Philharmonisches Bruckner-Konzert unter Christian Thielemann, „Der Gschmack Europas“ im Epirus

Außerdem: „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Der deutsche Stardirigent Christian Thielemann arbeitet mit den Wiener Philharmonikern – trotz Pandemie – seit Monaten beständig an der Einspielung des gemeinsamen Bruckner-Zyklus im Wiener Musikverein, der rechtzeitig zum 200. Geburtstag des Komponisten 2024 abgeschlossen sein soll. Anfang März war die „Fünfte“, neben der 8. Symphonie eines der monumentalsten Bruckner-Werke, an der Reihe – ohne Publikum, dafür mit zahlreichen Kameras. Die ORF-„matinee“ am Ostermontag, dem 5. April 2021, präsentiert um 9.05 Uhr in ORF 2 die Aufzeichnung dieses glanzvollen Musikereignisses. Danach begibt sich eine Ausgabe der Reihe „Der Geschmack Europas“ (10.30 Uhr) auf kulturkulinarische Spurensuchen in die griechische Region Epirus, wo u. a. orthodoxe Ostertraditionen hochgehalten werden. Den von Teresa Vogl präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließt „Die Kulturwoche“ (11.00 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps zum heimischen Kulturgeschehen.

„Anton Bruckners 5. Symphonie – Christian Thielemann dirigiert die Wiener Philharmoniker“ (9.05 Uhr)

Immer noch müssen zahlreiche Konzerte pandemiebedingt abgesagt werden. Die Wiener Philharmoniker nützen die Zeit nun, um die Aufzeichnung ihres erfolgreichen Bruckner-Zyklus mit Christian Thielemann fortzusetzen. Nach der 3. Symphonie und der 1. Symphonie in der Wiener Fassung stand im März die „Fünfte“ auf dem Programm. Anton Bruckner bezeichnete sie als die „Phantastische“ oder sein „kontrapunktisches Meisterstück“. Fantastisch ist es auch, dass sich trotz oder gerade wegen der Pandemie ideale Bedingungen für dieses Aufzeichnungsprojekt ergeben haben, denn Christian Thielemann hatte im Vorfeld ausreichend Zeit, um mit dem Orchester besonders detailliert an der Interpretation zu arbeiten. Kaum eine andere Symphonie des erzkatholischen oberösterreichsichen Komponisten wird so gern mit einer Kathedrale verglichen, kaum eine bietet ein derart monumentales Finale wie der orchestrale Schlusschor. Der ORF stimmt das TV-Publikum mit der von Benedict Mirow in Szene gesetzten Koproduktion mit UNITEL aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins feierlich auf den Ostermontag ein.

„Der Geschmack Europas – Das griechische Epirus“ (10.30 Uhr)

Seit 2013 erkundet die bereits mehrfach preisgekrönte ORF-Dokureihe „Der Geschmack Europas“ die kulinarischen Kulturen unseres Kontinents – und lädt zum Streifzug durch europäische Regionen und ihre Küchen, der geschichtliche, landschaftliche, geografische und kulturelle Hintergründe einfließen lässt. Diesmal führt die kulinarische Expedition in die Region Epirus – einen geschichtsträchtigen Landstrich im Nordwesten Griechenlands. Präsentator Lojze Wieser beschreitet antike Pfade und reist von Ioannina über Metsovo ins Pindusgebirge hin zur Vigoschlucht. Er befragt das Orakel von Dodoni, steigt hinab in die Tiefen des Hades, lauscht archaischen Hirtenliedern und tanzt Sirtaki. Und, er bekommt Einblicke in die traditionellen orthodoxen Osterfeierlichkeiten, die auch kulinarisch einige Besonderheiten zu bieten haben: Nach der Auferstehungs-Liturgie in der Nacht des Karsamstags wird zu Hause die Magirítsa verspeist – eine traditionelle griechische Ostersuppe, die aus den Innereien der frisch geschlachteten Osterlämmer zubereitet wird. Eine weitere Osterspezialität sind die Kokorétsi, die ebenfalls aus Lamm-Innereien bestehen und – mit gesäuberten Därmen umwickelt – auf einem Spieß gegrillt werden. Regie bei dieser 2015 entstandenen Episode führte Florian Gebauer.

