„Bürgeranwalt“: Abgesagte Urlaubsreisen – warum wurden Anzahlungen nicht zurückerstattet?

Am 3. April um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 3. April 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Unzumutbarer Lärm durch Bau- und Supermarkt? Wird gegen Auflagen der Behörde verstoßen?

In Neulengbach in Niederösterreich klagen Anrainer/innen seit Jahren über angeblich unzumutbare Lärmbelästigung durch einen nahegelegenen Baumarkt und einen Supermarkt. Vieles, was dort Lärm erzeugt, würde gegen Auflagen der Gewerbebehörde verstoßen. Volksanwalt Walter Rosenkranz kritisiert das Vorgehen der Behörde.

Abgesagte Urlaubsreisen – warum wurden Anzahlungen nicht zurückerstattet?

Zahlreiche geplante und bereits angezahlte Reisen mussten im Vorjahr wegen der Covid-19 Pandemie abgesagt werden. Nach wie vor streiten Tausende mit dem Reisebüro, dem Reiseveranstalter oder der Fluglinie ums Geld. Wie hoch sind die Chancen bei einer Klage? Wie sollen sich Urlauber/innen bei Buchungen für die Saison 2021 verhalten?

Nachgefragt: Ist digitaler Unterricht für die Führerscheinprüfung jetzt zulässig?

Zahlreiche Fahrschulen haben in der Zeit des ersten Lockdowns und auch danach Theorie-Kurse online abgehalten. Doch diese wurden von der Behörde nicht anerkannt. Nach der Kritik der Volksanwaltschaft hat das Verkehrsministerium reagiert. Seit Februar 2021 gibt es einen Erlass, der Theorie-Online-Kurse in Fahrschulen bis 11. April genehmigt. Was passiert danach?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at