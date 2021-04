Budget - Krainer: Blümels Sparen bei den Impfstoffen kostet Milliarden

Wien (OTS/SK) - Die heute von der Statistik Austria veröffentlichten Budgetzahlen für das Jahr 2020 sind für den SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer nur in einer Hinsicht überraschend: „Das historisch höchste Defizit mit 33,2 Milliarden Euro ist der Corona-Krise zuzurechnen. Dass der ÖVP-Finanzminister aber bei diesen enormen krisenbedingten staatlichen Ausgaben ausgerechnet bei den Impfungen sparen will und einen Kostendeckel von 200 Millionen Euro eingezogen hat, ist ein beispielloser Fehler“, sagt der SPÖ-Budgetsprecher. „Blümels Sparen bei der Impfstoffbeschaffung wird sich mit Wohlfahrtsverlusten in Milliardenhöhe im Jahr 2021 niederschlagen“, so Krainer. **** (Schluss) wf/lp

