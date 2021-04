„Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 4. April in ORF 2

Unvergessliche Fernsehmomente mit Jubilaren der TV-Geschichte

Wien (OTS) - Am Ostersonntag, dem 4. April 2021, präsentiert Peter Rapp um 22.00 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe seiner Nostalgiereihe „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ wieder Schätze aus dem ORF-Archiv, die zahlreiche Publikumslieblinge von anno dazumal zeigen. Was sie verbindet: Sie alle haben oder hätten in diesem Jahr ein „rundes“ Jubiläum.

Zu sehen sind zum Beispiel die unvergleichliche Caterina Valente in einem Fernsehsketch gemeinsam mit Showmaster Peter Frankenfeld oder Hans-Joachim Kulenkampff als Balletttänzer und Schauspiellegende Maria Schell im Wienerlied-Duett mit Teddy Podgorski. Redakteur Johannes Hoppe ist als „Archivjäger“ diesmal auf den Spuren der schwedischen Superstars ABBA. Dazu erzählt Peter Rapp Anekdoten und Geschichten über seine persönlichen Begegnungen mit den Granden der Fernsehunterhaltung in den vergangenen Jahrzehnten.

