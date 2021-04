„Bewusst gesund – Das Magazin“: Zuckerfrei-Challenge – „Entsüßung“ in 21 Tagen

Außerdem am 3. April um 17.30 Uhr in ORF 2: Kraftort Garten und WHO-Bewegungsempfehlung

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 3. April 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Priester & Arzt – ein Mann mit zwei Berufungen

Wenn Dr. Ignaz Hochholzer das Patientenzimmer betritt, ist vielen gar nicht bewusst, dass in dem Moment nicht nur ein Arzt vor ihnen steht. Der Wiener Internist ist auch geweihter Priester. Dank Genehmigung von Kardinal Christoph Schönborn darf der Geistliche beide Jobs ausüben. Anlässlich seiner geplanten Pensionierung hat „Bewusst gesund“ nachgefragt, warum beide Berufungen für ihn so erfüllend sind. Gestaltung: Vroni Brix.

Wenn Mama stirbt – Hilfe für trauernde Kinder

Es gehört zu den schlimmsten Ereignissen im Leben von Kindern, wenn ein naher Angehöriger stirbt. Oft sind sie noch zu jung, um so etwas Unvorstellbares wie den Tod zu begreifen. „Vielfach machen wir die Erfahrung, dass Kinder nicht in den Prozess rund um das Sterben miteinbezogen werden“, so Silvia Langthaler, Psychotherapeutin der Caritas Socialis. „Aber Kinder haben ein Recht darauf zu trauern.“ Mit dem Projekt „Roter Anker“ bietet die Caritas Socialis Kindern, Jugendlichen und deren Familien, die mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert sind, professionelle psychotherapeutische Beratung und Begleitung. In Einzelgesprächen oder Trauergruppen werden die Themen Tod und Sterben auf kindgerechte Art aufgearbeitet. Gestaltung: Silke Tabernik.

Kraftort Garten

Unkraut muss gezupft und die Paradeiser hochgebunden werden – diese für viele selbstverständlichen Tätigkeiten können mehr bewirken als uns bewusst ist. Denn die Arbeit in der Natur ist eng mit dem Setzen neuer Ziele verbunden und daraus kann Motivation wachsen. Was nach harmloser Freizeitbeschäftigung klingt, wurzelt in einem wissenschaftlichen Boden: Die positiven Effekte der Gartentherapie werden seit langer Zeit genutzt. In ihrer modernen Form unterstützt sie hochbetagte, demenzkranke Menschen und Suchtkranke ebenso wie Patienten in der Rehabilitation oder Kinder mit Entwicklungsdefiziten. Es muss jedoch nicht automatisch eine Gartentherapie sein, um einen gesundheitlichen Benefit zu erzielen. Der bloße Aufenthalt in der Natur kann ausreichen, um sich zu erden, Stress abzubauen und neue Kraft für den Alltag zu tanken.

Zuckerfrei-Challenge – „Entsüßung“ in 21 Tagen

Rund 33 Kilogramm Zucker isst jede/r Österreicher/in durchschnittlich pro Jahr. Das sind 26-30 Stück Würfelzucker pro Tag. Selbst wenn man Kaffee oder Tee ungesüßt genießt oder bewusst auf Süßigkeiten verzichtet, findet sich in vielen Lebensmitteln versteckter Zucker, den man meist unwissentlich zu sich nimmt. In Baden bietet eine Ernährungswissenschafterin eine sogenannte Zucker-Challenge an – sie gibt Tipps und Tricks, wie man 21 Tage komplett auf Zucker verzichten kann. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp: WHO-Bewegungsempfehlung

Regelmäßige körperliche Aktivität kann vielen Krankheiten vorbeugen und sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirken. Bewegung gilt als Heilmittel schlechthin – und trotzdem bewegen sich die Österreicher/innen im Schnitt viel zu wenig. Doch wie viel und welche Art von Bewegung sollte es sein, damit es auch einen gesundheitlichen Effekt hat? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn fasst die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zusammen.

