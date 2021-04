News & Entertainment, Klimaschutz & Gesundheit: ProSiebenSat.1 PULS 4 punktet im März mit steigenden Marktanteilen, Relevanz und Haltung

Wien (OTS) -

ProSiebenSat.1 PULS 4 steigert sich gegenüber März 2020 um +7,3 Prozent auf 28,6 Prozent Marktanteil

PULS 4 und ATV sind weiterhin die erfolgreichsten Sender im österreichischen Privat-TV; PULS 4 erreicht 4,9 Prozent Marktanteil, ATV erreicht mit 4,6 Prozent den stärksten März seit 2011

ATV 2 erzielt im März 1,5 Prozent Marktanteil; Der junge Newssender PULS 24 steigert sich um +40 Prozent gegenüber dem Vormonat und erreicht 1,0 Prozent Marktanteil

Prime-Time-Sieger: ProSieben Austria, ATV und PULS 4 waren im März die mit Abstand stärksten Privat-TV-Sender in der Primetime (20:15-22:15). ATV konnte sich im Schnitt auf 5,9 Prozent Marktanteil um +24 Prozent gegenüber Vorjahr steigern.

Die vier Österreich-Sender erzielen im März 12,0 Prozent Marktanteil im Schnitt und steigern sich mit +4 Prozent klar gegenüber März 2020

Entertainment: Das ATV-Format „Teenager werden Mütter“ feiert die beste Staffel aller Zeiten mit über 2,4 Millionen Zuseher:innen*, 232.000 Zuseher:innen (E12+) im Schnitt und einem Marktanteil von 14,7 Prozent. Auf PULS 4 begeistert „The Masked Singer Austria“ über 2,3 Millionen Zuseher:innen* in der zweiten Staffel mit Spitzen von bis zu 18,6 Prozent Marktanteil im Finale und 325.000 Zuseher:innen (E12+).

4SUSTAINABILITY: Nach den Eigenproduktionen 4Lifechangers (Gesundheit) und KLIMAHELDiNNEN plant die PULS 4-ATV-Gruppe weitere Initiativen rund um Klimawandel



Die Marktanteile beziehen sich auf die Fokus-Zielgruppe von Privat-TV 12 bis 49 Jahre.





ProSiebenSat.1 PULS 4 steigert sich gegenüber März 2020 um +7,3 Prozent auf 28,6 Prozent Marktanteil. Die vier Österreich-Sender erzielen im März 12,0 Prozent Marktanteil im Schnitt und steigern sich mit +4 Prozent klar gegenüber März 2020.



PULS 4 erreicht 4,9 Prozent Marktanteil und ist weiterhin der stärkste österreichische Privatsender - dicht gefolgt von ATV.



ATV erzielt mit 4,6 Prozent den stärksten März seit 2013.

ProSieben Austria, ATV und PULS 4 waren im März die mit Abstand stärksten Privat-TV-Sender in der Primetime (20:15-22:15 Uhr). ATV steigert sich im Schnitt auf 5,9 Prozent Marktanteil um +24 Prozent gegenüber Vorjahr.



ATV2 kommt im März auf 1,5 Prozent Marktanteil. Der junge Newssender PULS 24 steigert sich um +40 Prozent gegenüber dem Vormonat und erzielt im März 1,0 Prozent Marktanteil.



PULS 4 Highlights:



Erfolgreiche zweite Staffel von „The Masked Singer Austria“ mit über 2,3 Millionen Zuseher:innen* inkl. Countdown und Magazin, davon Spitzen von bis zu 18,6 Prozent Marktanteil im Finale und 325.000 Zuseher:innen (E12+). Im Durchschnitt erreicht „The Masked Singer Austria“ in der zweiten Staffel 238.000 Zuseher:innen (E12+).

„2 Minuten 2 Millionen“ erreicht im März einen bisherigen Staffelbestwert (Start Staffel 05.01.2021) von 10,2 Prozent Marktanteil.

Café Puls ist und bleibt das mit Abstand beliebteste Frühstücksfernsehen Österreichs mit 29,2 Prozent Marktanteil im Schnitt.

Auch einige Filmhighlights punkteten im März: "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" kam auf 6,8 Prozent Marktanteil und die Free-TV Premiere von "Mortal Engines - Krieg der Städte" auf 6,1 Prozent Marktanteil.

ATV Highlights:



„Teenager werden Mütter“ mit Rekordwerten: Mit über 2,4 Millionen Zuseher:innen* konnte sich die 15. Staffel „Teenager werden Mütter“ im Vergleich zum Vorjahr um +16 Prozent steigern. 232.000 Zuseher:innen (E12+) im Schnitt entspricht einem Plus von 18 Prozent gegenüber Vorjahr. Mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent erreicht die 15. Staffel des ATV-Erfolgformats abermals neue Bestwerte.

"Das Geschäft mit der Liebe" konnte sich seit Staffelstart Anfang März stetig steigern und erreichte vergangene Woche den bisherigen Höhepunkt von 14,8 Prozent Marktanteil. Über eine halbe Million Zusehende sahen die letzte Folge (NRW), im Schnitt waren 245.000 Zuseher:innen (E12+) dabei.

Auch das neue ATV-Format "Geil - So treibt's Österreich" ist ein voller Erfolg und erreichte Mitte März seinen Höchstwert mit 12,5 Prozent Marktanteil.

Für „ATV Aktuell“ um 19:20 Uhr war der März mit 5,8 Prozent Marktanteil der stärkste Monat seit August 2020. Insgesamt informierten sich im März rund 2 Mio. Zuseher:innen bzw. ein Viertel der Bevölkerung bei „ATV Aktuell“ über die neusten Nachrichten (WSK, ATV, ATV2). Im Schnitt werden mit „ATV Aktuell“ 146.000 Zuseher:innen (E12+) erreicht.

ATV2 Highlights:

ATV2 punktete im vergangenen Monat u.a. mit einigen Filmhighlights wie "Police Academy 6" mit 3,0 Prozent Marktanteil oder "True Grit" mit 2,5 Marktanteil in der Primetime.



PULS 24 Highlights:



1,8 Millionen Zuseher:innen erreicht PULS 24 im März und erzielt damit +1 Prozent gegenüber März 2020 (WSK).

297.000 ZuseherInnen erreicht PULS 24 täglich im Durchschnitt (NRW).

PULS 24 erreichte am 24.03.2021 einen Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent.



ProSiebenSat.1 PULS 4 4SUSTAINABILITY

ProSiebenSat. PULS 4 rückt alle 17 Sustainable Development Goals in den Mittelpunkt der Berichterstattung, sowohl im TV als auch auf den zahlreichen digitalen Destinationen.

Bei den Eigenproduktion „KLIMAHELDiNNEN“ und „4LIFECHANGERS“ berichtet ProSiebenSat.1 PULS 4 seit über zwei Jahren über relevante Themen unserer Zeit: Klimaschutz, Nachhaltigkeit und körperliches und geistiges Wohlbefinden. Das übergeordnete Ziel dieser eigenproduzierten Magazine – die auf allen Österreich-Sendern laufen - ist es, die Österreicher:innen aufzuklären und sie zu motivieren, denn jedeR Einzelne oder Einzelner wirklich etwas bewirken – und sein Leben sowie das Leben der Mitmenschen positiv beeinflussen.



Im Rahmen der 4GAMECHANGERS Vision besetzt die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe mit u.a. dem gleichnamigen internationalen Digitalfestival das Thema „Sustainability“ ebenso in Österreich seit vielen Jahren. Heuer findet das Festival als viertägiges virtuelles sowie TV-Special statt: 4GAMECHANGERS TV-SPECIAL von 27. – 30. April auf PULS 24. Im Fokus stehen die relevantesten Themen unserer Zeit: Unser Leben nach Covid-19, "The Power of Cooperation" und der gemeinsame Weg in eine bessere Zukunft, wo an dem großen Themengebiet Nachhaltigkeit und Klima kein Weg vorbeiführt – zum Glück. Weiters werden über 365 Tage hinweg immer wieder inspirierende Events - mit Top-CEOs, VisionärInnen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und den spannendsten Stimmen der jungen Generation - geboten. Auch hierbei immer mit dem Fokus auf die 17 Sustainable Development Goals, welchen sich ProSiebenSat.1 PULS 4 besonders verpflichtet fühlt. Laufend aktuelle Infos unter 4gamechangers.io



*Weitester Seherkreis (E12+)

Basis: ProSiebenSat.1 PULS 4; alle Ebenen E12+, E12-49, 01.-31.03.2021 (vorläufig gewichtet) Zahlen gerundet. Quelle: AGTT / GfK: Fernsehforschung / Evogenius

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com