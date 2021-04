„Quiz ohne Grenzen“ – Jörg Pilawa lädt zur zweiten Ausgabe am 3. April in ORF 1

Europäischer Quizabend mit acht Prominenten aus acht Ländern u. a. mit Thomas Muster, Álvaro Soler, Dagi Bee, Sylvie Meis und Sky du Mont

Wien (OTS) - Ein „Quiz ohne Grenzen“ steht wieder am Programm von ORF 1, wenn Jörg Pilawa am Samstag, dem 3. April 2021, um 20.15 Uhr zur zweiten Ausgabe der neuen Eurovisionsshow begrüßt! Beim großen europäischen Quizabend treten acht Prominente aus acht Ländern in mehreren Spielrunden mit kniffligen Quizfragen und unterhaltsamen Aktionsspielen gegeneinander an: In zwei Duellrunden und einer „Hoffnungsrunde“ geht es um den Einzug ins Finale und um 50.000 Euro für den guten Zweck.

Diesmal spielen neben dem österreichischen Kandidaten Thomas Muster, Sylvie Meis für die Niederlande, Dagi Bee für Polen, Álvaro Soler für Spanien, Giovanni Zarrella für Italien, Sky du Mont für Großbritannien, Martina Hingis für die Schweiz und Jürgen von der Lippe für Deutschland.

Als „Special Guests“ ebenfalls mit dabei sind David Garrett, der eine Raterunde mit den größten europäischen Nummer-eins-Hits präsentiert und Starkoch Alexander Kumptner zaubert in einer Raterunde die bekanntesten Nationalgerichte aus ganz Europa.

„Quiz ohne Grenzen“ ist eine Produktion des NDR in Zusammenarbeit mit dem BR, dem ORF und dem Schweizer Fernsehen.

