Familientipp für Ostern: Virtuelle Angebote der NÖ Familienland GmbH nutzen

LR Teschl-Hofmeister: Ein Stück Normalität ist wichtig für Kinder

St.Pölten (OTS) - „Die vielen, im virtuellen Raum geschaffenen Angebote des Landes Niederösterreich und der NÖ Familienland GmbH stellen ein sehr breit aufgestelltes Spektrum an spannenden Inhalten für Familien zur Verfügung und geben vielfältige Inspirationen für eine gelungene Osterzeit im engsten Kreis“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Aufgrund der gestiegenen Neuinfektionen gilt seit 1. April in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland eine verordnete Osterruhe. „Es ist das zweite Osterfest, das wir mit coronabedingten Maßnahmen begehen. Wir wissen um die herausfordernde Situation für Niederösterreichs Familien und wie wichtig es ist, den Kindern ein Stück Normalität im veränderten Alltag zu ermöglichen“, so die Landesrätin.

Auf der Website der NÖ Familienland GmbH erhalten Jung und Alt einen schnellen und übersichtlichen Zugang zu zahlreichen Informationen rund um familienrelevante Themen und Angebote, wie dem NÖ Familienpass und der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“. Auf der beliebten Unterhaltungsseite „#noedaheim“ können die User seit Frühling 2020 Koch-, Rätsel- und Bastelanleitungen downloaden, in den Sammlungen von Links und Downloads stöbern und neue Spielideen entdecken. Die Facebook- und Instagramseiten der NÖ Familienland GmbH bieten zudem interessante und aktuelle Facts, Stories oder Videos zum Mitmachen und Mitreden – auch für Ostern. „Traditionen wie Eierfärben oder das Verstecken der Osternester sorgen alljährlich für leuchtende Kinderaugen. Wenn die Ferienzeit zusätzlich mit jeder Menge Spiel, Spaß und Spannung verknüpft wird, stärkt das nicht nur den Familienzusammenhalt, sondern wird auch trotz dieser Umstände insgesamt positiv erlebt“, ist Teschl-Hofmeister überzeugt.

Alle angesprochenen Inhalte der NÖ Familienland GmbH stehen unter www.noe-familienland.at oder auf den Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram zur Verfügung.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, bzw. NÖ Familienland GmbH, Mag. Michaela Kienberger, Telefon 02742/9005-13380, E-Mail michaela.kienberger @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse