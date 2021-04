Judith Rakers: "Der sah so modelmäßig aus, so schön" (FOTO)

Hamburg (ots) - Wenn die Garten- und Balkonsaison schon mal da ist und sonst nicht allzu viel ansteht, weiß BARBARA, was zu tun ist: "Da hilft nur beeten" - so das Motto der aktuellen Ausgabe (ab heute im Handel). Zum Interview hat Barbara Schöneberger eine Kollegin eingeladen, nämlich die TV-Moderatorin Judith Rakers, die ihre Erdverbundenheit erst in den letzten Jahren entdeckt hat, aber nach wie vor über den rasanten Zuwachs ihrer Gärtner-Erfahrungen staunt: "Vor drei Jahren wusste ich noch nicht mal, wie ein Rasenmäher angeht." Heute kann die 45-Jährige runterbeten, was Tomaten brauchen, welche Himbeerpflanze von Maden verschont bleibt - und dass das eigene Gemüse schon auch mal zu perfekt sein kann: "Ich weiß noch, dass ich meinen ersten Kohlrabi gar nicht essen wollte. Der sah so modelmäßig aus, so schön. Ich dachte, wenn ich den jetzt ernte, dann ist er ja weg."

Rückfragen & Kontakt:

Nina Reitzig

Kommunikation BARBARA

Gruner + Jahr GmbH

Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 38 55

E-Mail: reitzig.nina @ guj.de

www.barbara.de