7 Irrtümer über Sex

Wien (OTS) - Rund um das Thema Sexualität ranken sich zahlreiche Mythen. Sie zu entmystifizieren bedeutet auch, sich von unnötigem Druck zu befreien. Wir klären auf.



Außerdem in der April-Ausgabe von MEDIZIN populär:





Protein: Darf´s ein bisserl mehr sein?



Warum der Körper Eiweiß braucht, worin es steckt und warum viel davon nicht immer viel hilft.





Auf dem falschen Fuß erwischt

Immer mehr Erwachsene verlernen es: Das anatomisch korrekte Gehen. Ein falsches Gangbild bringt Probleme und Schmerzen. Wie eine Ganganalyse Abhilfe schafft.





Schnupfen, Husten, Augenbrennen?

Immer mehr Menschen leiden an einer Pollenallergie und reagieren mit Beschwerden auf Blütenstaub in der Luft. Wie es dazu kommt, was hilft.





Verdauung im Stress

Wie sich Belastung, Hektik und Ärger „auf den Bauch schlagen“ können und wie man Magen und Darm wieder ins Lot bringt.





EXTRA: Den Schmerz besiegen

Schmerzen sind belastend – ganz besonders dann, wenn sie Betroffene täglich martern und chronisch sind. Wie unterschiedliche Therapiemethoden beim Wiedererlangen der Lebensqualität helfen.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 1. April 2021.





