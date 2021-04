Recruiting-Offensive mit Echtheitsgarantie: Wiener Städtische setzt auf eigene Mitarbeiter

Die neue Werbekampagne rückt auf ganz besondere Weise fünf Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Die unterschiedlichen Charaktere stehen für Vielfalt und Erfolg.

Wien (OTS) - Die Wiener Städtische sucht personelle Verstärkung. Die umfassende Recruiting-Offensive in ganz Österreich wird durch die neue Werbekampagne unterstützt, die am 4. April startet. Wie auch schon auf der Plattform guterjob.at dreht sich in der aktuellen Kampagne alles um erfolgreiche Mitarbeiter der Wiener Städtischen. Fünf Charaktere – zwei Mitarbeiterinnen und drei Mitarbeiter – stehen mit ihrer persönlichen Geschichte stellvertretend für die Wiener Städtische und ihre Werte: Kundenorientierung, Vielfalt, Einsatz und Erfolg: Der erfolgreiche Außendienst-Mitarbeiter, der seine Karriere als Lehrling gestartet hat und jetzt über einen großen Kundenstock verfügt; die Mitarbeiterin in der digitalen Verkaufsunterstützung, die sich in ihrer Freizeit um 500.000 Bienen kümmert; der Quereinsteiger im Außendienst, der leidenschaftlicher Musiker und Sportler ist und ebenso erfolgreich im Job ist; die Mitarbeiterin in der Werbe- und Sponsoringabteilung, die auch im Sport Höchstleistungen erbringt, sowie der erfahrene Versicherungsberater, der sich neben seiner Arbeit bei der freiwilligen Feuerwehr engagiert. „Jede einzelne Mitarbeiterin und jeder einzelne Mitarbeiter trägt dazu bei, die Wiener Städtische zu einem besonderen Unternehmen zu machen. Genau darauf zielt die aktuelle Kampagne ab und zahlt auf den Markenkern der Wiener Städtischen ein“, so Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen. Die Kampagne bietet einen modernen und breitenwirksamen Mix aus TV- und Hörfunk-Spot, diversen Online-Werbeformen, Printanzeigen sowie Social Media Postings.

Versicherungsprofis gesucht

Die persönliche Betreuung der Kunden ist ein zentrales Element des Geschäftsmodells der Wiener Städtischen, Kundenzufriedenheit und Beratungsqualität auf höchstem Niveau haben oberste Priorität. Aus diesem Grund sucht die Wiener Städtische aktuell 300 Persönlichkeiten, die ihre Karriere in der Versicherungsberatung starten. „Die Wiener Städtische steht nicht nur ihren Kundinnen und Kunden, sondern auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als verlässlicher Partner zur Seite – gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen. Ihnen allen, und vielen neuen, bieten wir als sicherer Arbeitgeber einen guten Job!“, sagt Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen.

Gesucht werden sozialkompetente und kommunikative Persönlichkeiten, die Freude am Umgang mit anderen Menschen haben, über ein hohes Maß an Eigenorganisation verfügen und engagiert sowie leistungsorientiert sind. Bewerbungen sind ab sofort unter guterjob.at möglich.

Die Presseaussendung sowie ein Foto finden Sie auch unter wienerstaedtische.at

Alle Informationen zur neuen Kampagne finden Sie hier:

wienerstaedtische.at/unternehmen/werbung/kampagnen.html

