Passend zu Ostern: Die wohl größten Holzeier der Welt auf willhaben

Das dreiteilige steirische Holz-Kunstwerk wiegt sagenhafte zwei Tonnen und wird auf willhaben um € 45.000 angeboten

Graz (OTS) - Die vom steirischen Künstler Ernst Kohnhauser angebotenen Holzeier sind bei der Osteiersuche wahrscheinlich eher schwer zu verstecken. Die geschnitzten Holzeier wiegen zusammen mehr als zwei Tonnen und hätten auch in kaum einem Osterkörbchen Platz. Angeboten werden diese wohl größten Holzeier der Welt auf willhaben um € 45.000.

Zwanzig Jahre lang lag das 150 Jahre alte Holz in Leibnitz, ehe es für das besondere Kunstwerk verarbeitet wurde. So wog allein der unbehandelte Stamm 3,4 Tonnen. Um die Holzeier zu modellieren, wurde der Baum von Bildhauer Christian Nechutny in drei Teile geschnitten. „Insgesamt haben wir acht Wochen daran gearbeitet. Durch die Härte des Holzes sind uns damals sogar zwei Motorsägen kaputt gegangen“, lacht Ernst Kohnhauser.

Das Set besteht aus drei Holzeiern: Das erste Ei wiegt 620 kg und stellt den Beginn beziehungsweise die Entstehung des Lebens dar. Das zweite Ei kommt auf 560 kg und repräsentiert die Entwicklung des Lebens, das dritte Ei drückt die Vollendung aus und bringt 820 kg auf die Waage. „Ich wollte mir selbst zu meinem 50. Geburtstag ein Kunstwerk schenken. Später hätten die Eier ein gemeinsames Geschenk mit der ehemaligen steirischen Landeshauptfrau Waltraud Klasnic für Arnold Schwarzenegger sein sollen, dazu ist es allerdings nicht gekommen. Außerdem waren die Eier schon an den verschiedensten Orten ausgestellt. Auch das Guinness Buch der Rekorde hatte sich gemeldet – Kunstwerke werden jedoch aus der Zählung ausgeschlossen. Die Eier haben in der Tat schon viel miterlebt“, erzählt Kohnhauser über die außergewöhnlichen Ostereier.

Für € 45.000 gibt es diese einzigartigen Eier nun auf willhaben zu erstehen.



Zu den wohl größten Holzeiern der Welt geht es hier

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com



Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at