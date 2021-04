BUSSI FUSSI: Mega TV-Transfer

Wiener Sender OKTO löst Rücklagen für Sensationstransfer auf, 25 Sendungen fixiert - BUSSI FUSSI startet am 13. Mai mit Staffel 3 (SATIRE)

Wien (OTS) - Der in der Bedeutungslosigkeit dahinsiechende linkslinke Communitysender OKTO ordnet die österreichische Medienlandschaft mit einem Sensationstransfer neu. BUSSI FUSSI, legitimer Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises (offiziell Platz zwei, schmecks) findet ab sofort sein Zuhause am kleinsten Sender des Landes. „Unsere Bedeutungslosigkeit paart sich mit der Bedeutungslosigkeit von OKTO, eine bedeutungslosere Meldung hat es also nie gegeben,“ sagt Fußi.

Christian Jungwirth, daueralimentierter Geschäftsführer von Fördergebers Gnaden: „Wir lösen unsere Rücklagen auf und machen sogar einen Flohmarkt, um diesen Transfer stemmen zu können. Nachdem Fördermittelmissbrauch in der Politik zum guten Ton gehört, nehmen wir uns das bei OKTO als Vorbild und geben Rudi Fußi alles, was er will, diesem elenden Sendersammler.“

Fußi gibt indes gleich ein neues Ziel aus und bittet den ORF-Chef Alexander Wrabetz zum Duell: „Der Senderchef des Küniglbergs steht vor einer schweren Aufgabe. Fleischmann kann er glücklich machen, das wahre Match findet aber um die ZuseherInnen statt. Daher wette ich: Im Alleingang werde ich die Tagesreichweite des Senderimperiums OKTO steigern, etwas, das der ORF-General erst einmal nachmachen muss, wir sind gespannt, ob er sich als Waffe der Wahl für aufgewärmtes Gulasch wie Starmania entscheidet oder für großartige Sendungsinnovationen wie The Masked Swinger mit führenden Managern*innen aus dem türkisen Umfeld. The game is on!"

BUSSI FUSSI startet am Donnerstag, 13. Mai um 21.05 Uhr auf OKTO und online auf okto.tv und Youtube.

