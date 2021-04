Samariterbund-Sozialmärkte: Osterhase beschenkt KundInnen und ihre Kinder

In den Sozialmärkten des Samariterbund Wiens findet diese Woche eine Osteraktion für sozial benachteiligte Familien statt

Wien (OTS) - Auch heuer erhalten die KundInnen und deren Kinder in allen fünf Sozialmärkten des Samariterbund Wiens im Rahmen einer Osteraktion kleine süße Geschenke. Insgesamt werden rund 1.500 Ostersackerln an drei verschiedenen Tagen an die SOMA-KundInnen verteilt.

"Für viele Eltern ist es finanziell nicht möglich, ihren Kindern zu Ostern ein kleines Geschenk oder eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Wir sind froh, dass wir dank der Sponsoren den Kindern eine süße Kleinigkeit schenken können“, sagt Georg Jelenko, Leiter der Sozialmärkte beim Samariterbund Wien.

Während in den vergangenen Jahren Osterfeiern mit einer Ostereiersuche veranstaltet wurden, erhalten die KundInnen heuer coronabedingt die Ostersackerln direkt nach ihrem Einkauf ausgehändigt. Diese Osterüberraschungen gibt es solange der Vorrat reicht.

In den Sozialmärkten können Menschen mit niedrigem Einkommen Dinge des täglichen Bedarfs besonders kostengünstig einkaufen. Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen haben in den vergangenen Monaten die Zahlen der einkaufsberechtigten KundInnen zugenommen. In allen fünf Filialen zählt der Samariterbund derzeit insgesamt rund 20.000 KundInnen. Neben PensionistInnen gehören vor allem Alleinerzieherinnen und kinderreiche Familien zu den KundInnen.

Die Osteraktionen finden für KundInnen der Sozialmärkte statt:

Sozialmarkt Pillergasse, Pillergasse 20, 1150 Wien (2.April)

Sozialmarkt Donau Zentrum, Wagramer Straße 94, 1220 Wien (2.April)

Sozialmarkt Böckhgasse, Böckhgasse 2-4, 1120 Wien (1.April)

Sozialmarkt Frömmlgasse, Frömmlgasse 31, 1210 Wien (1.April)

Sozialmarkt Gellertgasse, Gellertgasse 42-48, 1100 Wien (31. März)

Um auch weiterhin Familien, die an der Armutsgrenze leben, unterstützen zu können, bitten wir um Spenden. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

Vielen Dank!

Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600

BIC: GIBAATWW

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Mag. Susanne Kritzer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

01 89 145-310 oder 0664/846 10 08

susanne.kritzer @ samariterbund.net

www.samariterbund.net