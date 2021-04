Rundum-Service für kurze Video-Aufnahmen: die Holdinggesellschaft von SmallRig, Shenzhen Leqi, gründet die Untermarke simorr

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der Aufstieg der sozialen Videoplattformen hat das Teilen von Videos deutlich einfacher gemacht, und das Aufnehmen von Vlogs ist unter jungen Menschen zum Trend geworden. Die rasante Entwicklung der Smartphones und verschiedenen Smart-Shooting-Geräten führt zu einer stark zunehmenden Erstellung von Inhalten. Shenzhen Leqi, die Holdinggesellschaft von SmallRig, die seit fast 10 Jahren auf dem weltweiten Markt der professionellen Bildverarbeitung forscht, hat die auf der Marktdynamik basierende Untermarke simorr gegründet, die für die Erstellung von Videos in sozialen Medien und Vlog-Aufzeichnungen konzipiert ist. Die Marke ist darauf ausgelegt, die Bedürfnisse professioneller Benutzer von denen der Verbraucher zu trennen, um schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Videomacher einzugehen.

simorr ist die Marke, die für junge Menschen (Generation Z) entwickelt wurde, um jederzeit und überall Videos zu erstellen. Sie ermutigt und inspiriert junge kreative Schöpfer, Mobiltelefone, Actionkameras und andere tragbare Fotografie-Tools zu nutzen und selbst Videoinhalte zu erstellen und zu teilen.

Das Kernkonzept von simorr basiert auf dem Motto "trendy, preiswert, einfach zu bedienen". Damit sollen Design, Qualität und Erfahrung in das Produkt integriert und gleichzeitig umfassende Lösungen für bestimmte Anforderungen bei der Bilderzeugung angeboten werden. Wie der Markenslogan sagt: Now, it's your turn! Jetzt bist du dran!

Shenzhen Leqi wird sich auch in Zukunft auf technologische Innovationen konzentrieren, das Produkterlebnis verbessern und ausgefeilte Dienstleistungen erbringen, die der Kraft der Bilder gerecht werden und den Fortschritt vorantreiben.

