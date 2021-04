Yadea bringt die E-Scooter-Serie Champion 2.0 auf den Markt, die das umweltfreundliche Fortbewegen weiter fördern

Wuxi, China (ots/PRNewswire) - Yadea Technology Group Co., Ltd. ("Yadea", 01585.HK), eine führende E-Scooter-Marke, hat am 27. März in Wuxi in der Provinz Jiangsu im Südosten Chinas eine Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte abgehalten, bei der das Unternehmen die E-Scooter der Serie Yadea Champion 2.0 mit großer Vorfreude vorgestellt hat.

Auf der Veranstaltung unter dem Motto "High Technology Leads Green Travel" stellte Yadea die neuen Modelle der Serie Champion 2.0 vor, die mit dem weltweit führenden TTFAR 8 System mit erweiterter Reichweite ausgestattet sind. Mit dem Slogan "Eine Ladung, doppelte Kilometerleistung" sorgte das Unternehmen für große Aufmerksamkeit und breite Anerkennung in der Branche. Auch das Flaggschiff der Smart-Scooter-Serie, die Yadea Smart 2.0-Serie, wurde auf der Veranstaltung vorgestellt.

"Als Marktführer der E-Scooter-Industrie hat Yadea unabhängig eine Reihe von Kerntechnologien entwickelt, um unsere Produkte zu stärken und eine echte technologische Revolution in der E-Mobilität auszulösen", erklärte Zhou Chaoyang, Vizepräsident von Yadea

"Auf unserem Weg in die Zukunft wird Yadea weiterhin neue Technologien und Produkte fördern, um die Branche voranzubringen. Auf diese Weise werden wir eine neue globale Ära einläuten, die durch chinesische Innovationen kontinuierlich verbessert wird", fügte Zhou hinzu.

Die Serie Champion 2.0 bietet einen Durchbruch bei Antriebs- und Laufleistung mit einer dreifachen Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Akkus und einer maximalen Reichweite von bis zu 140 Kilometern. Damit eignen sich die E-Scooter nicht nur für lange Fahrten, sondern können auch sehr schnell aufgeladen werden. Dank der hochmodernen Schnellladetechnologie von Yadea wird der Akku innerhalb von einer Stunde auf 80 Prozent aufgeladen. Neben der Serie Champion 2.0 wurde auch die neue Serie Smart 2.0 von Yadea von den Fans begeistert aufgenommen. In Verbindung mit der vorgesehenen App, die eine umfassende statistische Analyse des Rollers erstellt, während sie mit dem Benutzer interagiert, ebnet die Smart-Serie den Weg für die zukünftige intelligente Entwicklung der Branche.

Nach mehr als 20 Jahren rasanter Entwicklung hat sich Yadea zu einem Premium-Hersteller von zweirädrigen E-Fahrzeugen entwickelt. Mit integrierter Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Elektrofahrrädern, Elektromotorrädern, Elektromopeds, Kick-Scootern und deren Komponenten und Zubehör hat Yadea die Führung in der Branche für zweirädrige E-Fahrzeuge übernommen. Yadea erhöht weiterhin seinen Einfluss in der Forschung und Entwicklung von Kerntechnologien für zweirädrige E-Fahrzeuge, einschließlich Leistung, Energie und intelligente Systeme.

Um umweltfreundliches Reisen zu realisieren, hat sich Yadea zum Ziel gesetzt, seine E-Mobilitätslösungen Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen - mit einem Vertriebsnetz, das 83 Länder umfasst und 50 Millionen Nutzer bedient. Als größter Hersteller von zweirädrigen E-Fahrzeugen nutzt Yadea seine acht Produktionsstandorte auf der ganzen Welt, um eine zuverlässige Großserienfertigung zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Vielzahl von globalen Partnern, darunter LuXshare, BMW, CATL, Beckers und Powerland, um weltweit führende Technologien zusammenzubringen und eine intelligente Zukunft für alle zu schaffen.

Innovativ und repräsentativ für die chinesische intelligente Fertigung in der ganzen Welt, hat Yadea Pionierarbeit in der Branche für zweirädrige E-Fahrzeuge geleistet. Seit 2007 stehen die Exportverkäufe von Yadea an der Spitze von Chinas Industrie für zweirädrige E-Fahrzeuge. Im Einklang mit seiner Mission, den Nutzern außergewöhnliche E-Scooter-Erlebnisse zu bieten und das umweltfreundliches Reisen weiter zu fördern, engagiert sich Yadea für eine neue Generation von Technologien, um die Branche mit Innovationen voranzubringen und die Möglichkeiten zu erweitern.

